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2022.11.06 14:20

Концерт рок-группы "Сплин" в Архангельске перенесли в третий раз

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.06 14:20
Солист группы "Сплин" Александр Васильев
Солист группы "Сплин" Александр Васильев / Wikipedia

В Архангельске в третий раз отказали в плановом выступлении рок-группе "Сплин". Концерт должен был состояться 14 ноября, но его перенесли на 7 июня следующего года. Раньше тот же концерт переносили на более поздние даты с 8 апреля и 19 июня текущего года. 

Таким образом, "Сплину" не дают сцену в Архангельске уже более года - при том что, как сообщили менеджеры группы, все ранее купленные билеты остаются действительными.

Переносы концерта архангельские организаторы объясняли "причинами личного характера". Однако фанаты группы подозревают, что они связаны с политической позицией лидера группы Александра Васильева. 20 августа Васильев, выступая на фестивале в Воронеже, посвятил песню "Выхода нет" группам "Аквариум", "Машина времени", Tequilajazzz и другим музыкантам, которым пришлось уехать из страны из-за военного вторжения России в Украину и усиливающегося цензурного давления.

После этого выступления "Сплина" в разных городах России стали отменяться по "техническим причинам". В конце сентября стало известно, что отменены все предстоящие гастроли группы. Некоторые соцсети также удаляли её аудиозаписи.

После полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины десятки известных российских музыкантов выступили против войны. В результате большинство из них столкнулись с отменой концертов в России. Ряд музыкантов уехали из страны, в частности Борис Гребенщиков - в Лондон, Андрей Макаревич - в Израиль, другая часть подверглась преследованию со стороны властей. Рэпер Оксимирон был признан "иностранным агентом", а лидер и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук был оштрафован на 50 тысяч рублей по обвинению в дискредитации действий российской армии.

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