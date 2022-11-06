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Компания Infosys, принадлежащая семье премьер-министра Великобритании, работает в России

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.06 08:15
Риши Сунак и его супруга Акшата
Риши Сунак и его супруга Акшата / AP nuotr.

Индийская сервисная IT-компания Infosys, основанная тестем премьер-министра Великобритании Риши Сунака Нараяной Мурти, продолжает операции в России больше чем через полгода после заявлений об уходе из страны. Об этом пишет газета The Guardian.

Компания продолжает оплачивать офис с сотрудниками и платить местным субподрядчикам, работая на неназванного глобального клиента, передаёт газета. Представитель компании заявил журналистам, что последние работавшие с клиентами сотрудники уволились "в последние недели".

В апреле исполнительный и управляющий директор компании Салил Парех заявлял, что компания начала переносить бизнес из России. По его словам, в Infosys были "очень обеспокоены" ситуацией в Украине и выделили 1 миллион долларов на гуманитарную помощь. Он утверждал, что у московского офиса нет ни одного клиента из России. Через семь месяцев после этого заявления на внешней стене дома, где располагается офис компании, оставалась висеть табличка с её логотипом, пишет The Guardian.

Великобритания придерживается одной из самых жёстких в мировой политики линий в отношениях с Россией. Лондон активно поддерживает Украину в войне, отправляя военную помощь, обучая военный персонал и оказывая дипломатическую поддержку. Британская оппозиция требовала от Сунака объяснить, почему его семья продолжает зарабатывать деньги в России во время войны.

Жене премьер-министра принадлежит всего 0.91% акций компании. Однако эта доля оценивается в 700 миллионов долларов, а сама Infosys — в 77 миллиардов.

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