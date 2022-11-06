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2022.11.06 10:25

Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.06 10:25
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев / AP nuotr.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, которые ограничивают полномочия главы государства.

Этот пакет законов принят по итогам состоявшегося в июне этого года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Поправки предусматривают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов власти (теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов). Сокращается так называемая "президентская квота" в парламенте, а также вводятся отдельные ограничения в период нахождения в должности президента.

Президенту запрещено состоять в политических партиях, а близким родственникам главы государства нельзя занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд. Новые законы закрепляют статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Также усилена правозащитная функция генерального прокурора.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления массовых протестов в стране. Они начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия.

Радио Свобода

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