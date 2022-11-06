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2022.11.06 05:25

Департамент окружающей среды Литвы в ноябре проверит автомастерские. Нарушителям грозят штрафы

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.06 05:25
Автомастерская
Автомастерская / Pixabay nuotr.

С 1 по 30 ноября департамент окружающей среды Литвы будет проверять компании и частных лиц, которые занимаются ремонтом и разбором автомобилей. Во время проверок особое внимание будут уделять законности деятельности, обращению с отходами и отоплению помещений без использования отходов.

«Важно, чтобы техническое обслуживание и ремонт автомобилей наносили как можно меньший вред окружающей среде. Большая часть автомобильных отходов образуется на их разборках и в автомастерских. Во время проверок экологи обратят внимание не только на компании, осуществляющие данную деятельность, но и на физических лиц, осуществляющих техническое обслуживание автомобилей в гаражных товариществах, индивидуальных гаражах и хозяйственных постройках», — сообщил советник отдела контроля за обращением с отходами департамента Паулюс Руткаускас.

Экологи отмечают, что автомастерские часто используют отходы (ветошь, пластик, масла, опасные жидкости) для обогрева помещений или просто сжигают их. "В таких случаях атмосферный воздух сильно загрязняется и наносит вред здоровью людей», — добавил Руткаускас.

Для выявления нарушителей экологи будут сотрудничать с государственной налоговой инспекцией, а при необходимости привлекут полицию.

За нарушения правил предусмотрены штрафы. За утилизацию автомобилей без разрешения или с нарушениями условий разрешения грозит штраф от 300 до 560 евро для физических лиц, от 300 до 1700 евро для руководителей юридических лиц и от 600 до 1150 евро для других ответственных лиц.

За разборку непригодных к эксплуатации автомобилей без разрешения юридическим лицам грозят штрафы от 10 до 30 тысяч евро, за разборку в нарушение существующего разрешения — от 1 до 2 тысяч евро.

За нарушение правил обращения с отходами физическим лицам грозит штраф до 4100 евро. Юридические лица за нарушение учета отходов могут получить штраф от 150 до 1400 евро, а за передачу опасных отходов на нелегальную переработку — от 150 до 55 тысяч евро.

Новая газета - Балтия

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