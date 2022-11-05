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2022.11.05 11:12

«Meno fortas» Эймунтаса Някрошюса продолжит свою деятельность как часть Музея театра, музыки и кино

B
BNS 2022.11.05 11:12
Эймунтас Някрошюс
Эймунтас Някрошюс / A. Aleksandravičiaus nuotr.

Театр «Meno fortas», основанный скончавшимся четыре года назад режиссером Эймунтасом Някрошюсом, продолжит свою деятельность как часть Музея театра, музыки и кино.

Как сообщили в министерстве культуры, со следующего года «Meno fortas» изменит свой юридический статус, а новый театрально-образовательный центр в музее планируется открыть весной.

«Таким образом, «Meno fortas» продолжит свою деятельность в новой форме, открывающей больше возможностей, а творческое наследие Эймунтаса Някрошюса будет охраняться на государственном уровне», - говорится в сообщении министерства.

Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Дядя Ваня" / Jaunimo teatro archyvo nuotr.

По утверждению министерства, новый центр сохранит название «Meno fortas». Он переймет творческое наследие Э. Някрошюса, архив, будет исследовать и популяризировать творчество режиссера, проводить различные просветительские мероприятия для профессионалов и творческой молодежи, школьников, студентов, реализовывать экспериментальные театральные проекты.

Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Борис Годунов"
Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Борис Годунов" / D. Matvejevo nuotr.

Общественное учреждение «Театр Meno fortas» было основано в январе 1998 года по инициативе Эймунтаса Някрошюса, его супруги Надежды Гультяевой и министерства культуры.

Один из самых выдающихся литовских театральных режиссеров Э. Някрошюс скончался 20 ноября 2018 г., накануне своего дня рождения. 21 ноября этого года ему исполнилось бы 70 лет.

Эймунтас Някрошюс
Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Борис Годунов"
# Культура
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