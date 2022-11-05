«Meno fortas» Эймунтаса Някрошюса продолжит свою деятельность как часть Музея театра, музыки и кино

Театр «Meno fortas», основанный скончавшимся четыре года назад режиссером Эймунтасом Някрошюсом, продолжит свою деятельность как часть Музея театра, музыки и кино.

Как сообщили в министерстве культуры, со следующего года «Meno fortas» изменит свой юридический статус, а новый театрально-образовательный центр в музее планируется открыть весной.

«Таким образом, «Meno fortas» продолжит свою деятельность в новой форме, открывающей больше возможностей, а творческое наследие Эймунтаса Някрошюса будет охраняться на государственном уровне», - говорится в сообщении министерства.

Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Дядя Ваня" / Jaunimo teatro archyvo nuotr.

По утверждению министерства, новый центр сохранит название «Meno fortas». Он переймет творческое наследие Э. Някрошюса, архив, будет исследовать и популяризировать творчество режиссера, проводить различные просветительские мероприятия для профессионалов и творческой молодежи, школьников, студентов, реализовывать экспериментальные театральные проекты.

Сцена из спектакля Эймунтаса Някрошюса "Борис Годунов" / D. Matvejevo nuotr.

Общественное учреждение «Театр Meno fortas» было основано в январе 1998 года по инициативе Эймунтаса Някрошюса, его супруги Надежды Гультяевой и министерства культуры.

Один из самых выдающихся литовских театральных режиссеров Э. Някрошюс скончался 20 ноября 2018 г., накануне своего дня рождения. 21 ноября этого года ему исполнилось бы 70 лет.