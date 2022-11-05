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2022.11.05 10:32

На парламентскую деятельность члены Сейма потратили почти 1,4 миллиона евро

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BNS 2022.11.05 10:32
Сейм
Сейм / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Из средств, выделяемых на парламентскую деятельность, члены Сейма за три квартала текущего года израсходовали почти 1,4 миллиона евро.

Традиционно самые большие суммы пришлись на эксплуатацию автотранспорта, оплату услуг организаторов массовых мероприятий, сувенирную продукцию.

Дороже всего эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля обошлись «аграрию» Аушрине Норкене и консерватору Кястутису Масюлису. Первая израсходовала на эти нужды 9 тысяч евро, второй – 8,2 тысячи евро. В то же время другие депутаты за 9 месяцев тратили на автомобили по 3-5 тысяч евро.

Аушрине Норкене
Аушрине Норкене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Некоторые члены Сейма выделяли тысячи евро на сувениры. «Аграрий» Валюс Ажуолас и демократ Вилия Таргамадзе потратили на это по 5,5 тысячи каждый.

Примерно три десятка парламентариев израсходовали почти все средства, предусмотренные на парламентскую деятельность – свыше 12 тысяч евро.

Как следует из отчета, опубликованного парламентской Комиссией по этике и процедурам, премьер-министр Ингрида Шимоните и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис традиционно не использовали из этих средств ни цента.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен потратила 3,6 тысячи евро, причем половина этой суммы была использована для приобретения компьютерного и программного оборудования.

Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / E.Blaževič/LRT nuotr.

Средства, выделяемые на парламентскую деятельность, экономили и некоторые министры: министр внутренних дел Агне Билотайте потратила 360 евро, министр национальной обороны Арвидас Анушаускас – почти 3 тысячи евро, министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене – 3,5 тысячи, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене – 4,3 тысячи евро.

В прошлом году члены Сейма потратили на парламентскую деятельность в общей сложности 1,676 миллиона евро.

На расходы, связанные с депутатской деятельностью, членам Сейма ежемесячно выделяется сумма в размере 0,8 проц. среднемесячной заработной платы. Деньги предназначаются для аренды помещения, приобретения компьютерной техники, услуг связи, эксплуатации автомобиля, покупки сувениров, оплаты пиар-услуг и так далее.

Сейм
Аушрине Норкене
Виктория Чмилите-Нильсен
# Литва
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