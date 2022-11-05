Лукашенко пообещал не отправлять белорусских военных воевать в Украину

Александр Лукашенко не планирует отправлять белорусских военнослужащих воевать в Украину, сообщает его пресс-служба.

«Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет», — заявил во время посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе.

По его словам, на смерть белорусов посылает оппозиция.

«Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят», — считает Лукашенко.

В то же время Лукашенко предупредил, что, если украинские военные ступят на территорию Беларуси, «мало им не покажется».

«Если они не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках — мало не покажется», — заявил он.

На совещании по военной безопасности 4 октября Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в «специальной военной операции» в Украине: «Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства». По его словам, Беларусь «лечит и кормит людей», причем не только россиян, но и украинцев.

С начала вторжения России в Украину белорусская сторона является соучастницей акта военной агрессии — с территории Беларуси неоднократно наносились ракетные удары по украинским позициям, в стране размещены российские военные и спецтехника.

10 октября Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Первые эшелоны с российскими военнослужащими прибыли в Беларусь спустя несколько дней.

Новая газета - Балтия