Литва и Польша договорились провести внеплановые учения

4 ноября командующие вооруженными силами Литвы и Польши договорились об обмене разведданными и проведении внеплановых учений. Об этом говорится в соглашении, подписанном командующим ВС Литвы Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генерального штаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком.

«Соглашение содержит четкие принципы обмена разведывательной информацией во всех измерениях. Мы занимаемся этим уже много лет и это сотрудничество особенно важно для нас, Литвы, потому что польская армия оказывает нам всестороннюю помощь в предоставлении разведывательной информации», — заявил командующий литовской армией.

Соглашение также предусматривает проведение внеплановых учений, но конкретная дата маневров не указывается. Они будут нести сдерживающий характер. По словам Рупшиса, в рамках учений Литва и Польша проверят готовность сил, а также обеспечение целостности территории.

Стороны также заявили, что ввиду новейших угроз необходимо как можно скорее приспособить к ним армии двух стран, и сделать это нужно в течение двух-трех лет.

«Мы должны быть такими, чтобы по имеющимся у нас ресурсам, по нашим возможностям, как нация в 3 миллиона человек, иметь самые качественные вооруженные силы, которые были бы способны воевать вместе с нашими союзниками, проводить все операции с ними», — сказал Рупшис.

Рупшис считает, что вооруженные силы необходимо реформировать, сосредоточив внимание не только на обороне, но и на возможности «совместно с союзниками проводить атаки и контратаки».

По его словам, после того как Украина выиграет войну с Россией, РФ по-прежнему продолжит представлять угрозу для Литвы и других стран региона.

Новая газета - Балтия