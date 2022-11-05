Российские интернет-"тролли"

Новости

6 мин. назад

"Тролли" перед выборами в США распространяют мемы про демократов

Раймунд Анджейчак и Валдемар Рупшис

Новости

11 мин. назад

Литва и Польша договорились провести внеплановые учения

Мобилизация в России

Новости

13 ч. назад

Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

Флаг НАТО

Новости

13 ч. назад

Украинский генерал: НАТО скоро поймет, что мы усилим военную мощь альянса

„Lidl“

Новости

14 ч. назад

Некоторые магазины Rimi и Lidl меняют режим работы

Дмитрий Медведев, Владимир Путин

Новости

15 ч. назад

Медведев дал новое объяснение войны: борьба с Сатаной. Что с ним происходит?

Учитель

Новости

15 ч. назад

Зарплаты учителей в Литве за десять лет выросли на 269%

Паланга

Новости

15 ч. назад

В Паланге самолет совершил экстренную посадку

Ресторан

Новости

16 ч. назад

45% жителей Эстонии изменили привычки питания в целях экономии

Г. Науседа

Новости

16 ч. назад

Президент Литвы: вопрос о гаубицах Украине решается не только с учетом совета главы ВС

Джо Байден

Новости

17 ч. назад

Байден пообещал освободить Иран

Новорожденный

Новости

18 ч. назад

Смерть младенца в Паневежской больнице: отец винит акушера-гинеколога

Раймунд Т. Анджейчак

Новости

19 ч. назад

Командующий ВС Польши: нужен баланс поставок вооружений Украине

Водитель

Новости

19 ч. назад

Истории о домогательствах и незаконная деятельность: как мигранты работают водителями такси в Литве

Владимир Путин

Новости

20 ч. назад

The Times: начать войну Путина убедили Патрушев и Бортников

Протесты Белорусской опозиции в Вильнюсе

Новости

21 ч. назад

В Беларуси по обвинениям в экстремизме задержана гражданка Литвы

Новости

2022.11.05 07:30

Литва и Польша договорились провести внеплановые учения

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.05 07:30
Раймунд Анджейчак и Валдемар Рупшис
Раймунд Анджейчак и Валдемар Рупшис / P. Peleckis/BNS

4 ноября командующие вооруженными силами Литвы и Польши договорились об обмене разведданными и проведении внеплановых учений. Об этом говорится в соглашении, подписанном командующим ВС Литвы Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генерального штаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком.

«Соглашение содержит четкие принципы обмена разведывательной информацией во всех измерениях. Мы занимаемся этим уже много лет и это сотрудничество особенно важно для нас, Литвы, потому что польская армия оказывает нам всестороннюю помощь в предоставлении разведывательной информации», — заявил командующий литовской армией.

Соглашение также предусматривает проведение внеплановых учений, но конкретная дата маневров не указывается. Они будут нести сдерживающий характер. По словам Рупшиса, в рамках учений Литва и Польша проверят готовность сил, а также обеспечение целостности территории.

Стороны также заявили, что ввиду новейших угроз необходимо как можно скорее приспособить к ним армии двух стран, и сделать это нужно в течение двух-трех лет.

«Мы должны быть такими, чтобы по имеющимся у нас ресурсам, по нашим возможностям, как нация в 3 миллиона человек, иметь самые качественные вооруженные силы, которые были бы способны воевать вместе с нашими союзниками, проводить все операции с ними», — сказал Рупшис.

Рупшис считает, что вооруженные силы необходимо реформировать, сосредоточив внимание не только на обороне, но и на возможности «совместно с союзниками проводить атаки и контратаки».

По его словам, после того как Украина выиграет войну с Россией, РФ по-прежнему продолжит представлять угрозу для Литвы и других стран региона.

Новая газета - Балтия

# Литва# Польша
Российские интернет-"тролли"
8 мин. назад

"Тролли" перед выборами в США распространяют мемы про демократов

Мобилизация в России
13 ч. назад

Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

Флаг НАТО
13 ч. назад

Украинский генерал: НАТО скоро поймет, что мы усилим военную мощь альянса

„Lidl“
14 ч. назад

Некоторые магазины Rimi и Lidl меняют режим работы

Дмитрий Медведев, Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
15 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Медведев дал новое объяснение войны: борьба с Сатаной. Что с ним происходит?

Учитель
15 ч. назад

Зарплаты учителей в Литве за десять лет выросли на 269%

Паланга
15 ч. назад

В Паланге самолет совершил экстренную посадку

Ресторан
16 ч. назад

45% жителей Эстонии изменили привычки питания в целях экономии

Г. Науседа
17 ч. назад

Президент Литвы: вопрос о гаубицах Украине решается не только с учетом совета главы ВС

Джо Байден
17 ч. назад

Байден пообещал освободить Иран

Водитель
7
2022.11.04 12:05

Истории о домогательствах и незаконная деятельность: как мигранты работают водителями такси в Литве

7
Протесты Белорусской опозиции в Вильнюсе
2022.11.04 10:39

В Беларуси по обвинениям в экстремизме задержана гражданка Литвы

Ксения Собчак
2022.11.04 09:50

Навальный: основной доход Собчак – это информационно-политическая проституция

Паланга
2022.11.04 15:46

В Паланге самолет совершил экстренную посадку

Интерактивная игра
6
2022.11.04 09:25

Лидерство – это не про политику: украинских детей в Литве учат финансовой грамотности и бизнесу

6
Полиция
2022.11.04 09:52

В Шилутском районе годовалый мальчик умер от удара током

Новорожденный
2022.11.04 13:12

Смерть младенца в Паневежской больнице: отец винит акушера-гинеколога

Гитанас Науседа и Саули Ниинистё
2022.11.04 09:45

В Литве с визитом находится президент Финляндии Ниинистё

Дмитрий Медведев, Владимир Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.11.04 16:29
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Медведев дал новое объяснение войны: борьба с Сатаной. Что с ним происходит?

Владимир Путин
2022.11.04 11:20

The Times: начать войну Путина убедили Патрушев и Бортников