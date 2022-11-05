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2022.11.05 07:35

"Тролли" перед выборами в США распространяют мемы про демократов

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.05 07:35
Российские интернет-"тролли"
Российские интернет-"тролли" / Shutterstock

В преддверии промежуточных выборов в США предположительно российские интернет-тролли распространяют политические карикатуры, оскорбляющие кандидатов от Демократической партии. Об этом говорится в отчёте компании Graphika, которая анализирует контент соцсетей с помощью искусственного интеллекта.

С 29 октября аналитики обнаружили шесть карикатур на кандидатов-демократов из американских штатов, где идёт наиболее упорная борьба, в частности Джорджии, Огайо, Нью-Йорка и Пенсильвании. Авторы подчёркивают, что широкого распространения мемы не получили.

Согласно отчёту, карикатуры создали аккаунты, связанные с организацией NAEBC (Newsroom for American and European Based Citizens, что переводится как "Отдел новостей для граждан США и Европы"), которая ориентирована на людей крайне консервативных взглядов. NAEBC связывают с российским "Агентством интернет-исследований", которое считают аффилированным со структурами бизнесмена Евгения Пригожина и обвиняют во вмешательстве в американские выборы, в том числе в 2016 году.

Авторы доклада выяснили, что те же аккаунты распространяли российские нарративы о том, что Украина является нацистским государством, а уровень жизни американцев падает из-за помощи США Украине, инициированной администрацией президента США Джо Байдена.

Выборы всей Палаты представителей и трети Сената США состоятся 8 ноября. За месяц до них официальные структуры США выпустили два бюллетеня по безопасности выборов. В них говорится, что на результаты могут попытаться повлиять извне, но кибератаки вряд ли серьёзно помешают голосованию. Атаки ожидаются, прежде всего, из России, Ирана и Китая, указывает агентство Associated Press.

Кроме внешних угроз американским выборам, существуют и внутренние. Главной из них называют веру миллионов американцев в теории заговора и распространение ложных заявлений о масштабных фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

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