США передадут Украине 1100 дронов-камикадзе в новом пакете военной помощи

Соединённые Штаты в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, передадут Украине 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost, 250 бронетранспортёров, 40 речных бронекатеров, комплексы ПВО Hawk и советские танки Т-72, стоявшие на вооружении Чехии.

Часть выделенных средств пойдёт на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе тренировки военного персонала, сообщила в пятницу на брифинге представитель Пентагона.

Большая часть вооружений будет произведена или восстановлена специально для Украины, а не взята со складов. Поэтому поставки предполагается завершить в 2023 году.

С февраля Вашингтон выделил Украине военной техники и другого оборудования на общую сумму более 18 миллиардов долларов. Ранее Киеву уже выделялись не менее 700 Phoenix Ghost. Дрон может находиться в воздухе больше 6 часов, ожидая подходящей цели. После чего он пикирует на неё и взрывается, мощности взрыва должно хватать для уничтожения бронированной техники.

Радио Свобода