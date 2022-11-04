Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек

В России на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с волонтёрами на Красной площади. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.

По плану в рамках мобилизации на войну должны были призвать 300 тысяч россиян. "Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев – оно не сокращается", – пояснил Путин. Сегодня он подписал закон о добровольческих формированиях.

Также Путин подписал закон, согласно которому на войну в Украине могут быть мобилизованы граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Закон не касается лиц, осуждённых среди прочего за педофилию, терроризм, экстремизм, госизмену и организацию незаконного вооружённого формирования. Ранее сообщалось о вербовке заключённых в так называемую "ЧВК Вагнера".

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В конце сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. По плану сначала должны были призвать 300 тысяч резервистов.



Через месяц министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о выполнении плана по мобилизации. Указа о её завершении нет. Также Шойгу заявил, что дополнительный призыв не планируется – войска будут комплектоваться за счёт контрактников и добровольцев.



Издание "Вёрстка" со ссылкой на источники утверждает, что вторая волна мобилизации россиян на войну в Украине может начаться сразу после Нового года.



Радио "Свобода"