В Паланге самолет совершил экстренную посадку

В ночь на 4 ноября самолет, следовавший из Копенгагена, совершил экстренную посадку в Паланге из-за гражданина Литвы, который закурил в самолете. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, пишет Ru.delfi.lt.

По данным портала, около полуночи сотрудники пограничной группы получили сообщение о том, что самолет, летевший из Копенгагена, совершит экстренную посадку.

Причина в том, что в салоне самолета было сильное задымление. 52-летний литовец начал курить во время полета.

«В темноте пассажиры, сидевшие вокруг него, подумали, что в самолете что-то горит, и сообщили об этом экипажу», — отмечает издание.

Оператору центра управления полетами также сообщили, что мужчина, создавший угрозу полету и безопасности других пассажиров, не выполнил требования экипажа. Когда самолет приземлился, пограничники задержали нарушителя и передали полиции для расследования инцидента.



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