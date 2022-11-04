45% жителей Эстонии изменили привычки питания в целях экономии

За последний месяц 45% жителей Эстонии стали меньше питаться вне дома или заказывать еду на дом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Citadele в октябре этого года, пишет Rus.err.ee.

«Цены росли с сумасшедшей скоростью, и большая часть людей ищет, где можно хоть немного сэкономить. В нашем опросе всего 19% респондентов ответили, что в прошлом месяце им не приходилось ограничивать какие-либо расходы», — сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Согласно данным опроса, 39% жителей Эстонии также сократили потребление электроэнергии в целях экономии, а 4% даже пришлось отказаться от покупки лекарств, еще 7% отложили другие медицинские расходы: посещение врача, операцию и т.п.

Треть жителей Эстонии (33%) за последний месяц отказались от покупки новой одежды и обуви, а 30% отменили поездку. Кроме того, четверть респондентов была вынуждена прекратить регулярно откладывать деньги.36% респондентов также ограничили расходы на развлечения, например, на кино и театр.



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