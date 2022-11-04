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Президент Литвы: вопрос о гаубицах Украине решается не только с учетом совета главы ВС

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.04 14:43
Г. Науседа
Г. Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Государственный совет Литвы по обороне (ГСО) примет решение по вопросу передачи Украине гаубиц и систем ПВО, учитывая не только совет командующего армией этого не делать, но и политическую ситуацию и другие аспекты, заявил президент страны Гитанас Науседа.

«Командующий армией, наверное, так прямо и не сказал, что нужно или не нужно оказывать Украине поддержку конкретной военной техникой. Но его доводы будут рассмотрены, и самое подходящее место для этого – не в медиа, а заседание Государственного совета по обороне», – заявил в пятницу журналистам Г. Науседа.

Он пока не уточнил, когда именно будет рассматриваться этот вопрос.

«На одном из ближайших заседаний мы оценим не только военный совет, но и другие составляющие — стратегическую, политическую обстановку, и примем окончательное решение, которое будет наилучшим образом служить интересам нашей национальной безопасности и, вне всякого сомнения, отражать нашу солидарность с Украиной», — заявил глава страны.

Напомним, что командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис неделю назад заявил журналистам, что на заседании Государственного совета обороны предложит не передавать Украине гаубицы PzH 2000 и ракетные комплексы NASAMS. По его словам, эти мощности необходимы для обеспечения безопасности Литвы и выполнения ее обязательств перед НАТО.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду был удивлен тем, что вопрос о передаче оружия Украине обсуждается публично.

Литва рассматривает возможность передачи гаубиц и систем ПВО после получения запроса Украины. Однако критики говорят, что передача вышеупомянутого оружия подорвет военную мощность Литвы.

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