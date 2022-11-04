В Литве с визитом находится президент Финляндии Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё в пятницу находится с визитом в Литве. Президент Литвы Гитанас Науседа встретится с финским лидером.

На двусторонней встрече лидеры стран обсудят ситуацию с безопасностью в Европе, членство Финляндии в НАТО и двустороннее сотрудничество. Они также обсудят сотрудничество в Европейском Союзе, энергетику.

Визит Ниинистё в Литву планировался в ноябре прошлого года, но был отложен из-за его болезни.

В мае Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в НАТО, решив отказаться от своей давней политики неприсоединения к военным блокам после российского вторжения в Украину. Скандинавские страны надеялись, что процесс присоединения не займет много времени, но Турция какое-то время затягивала его.

Анкара обвиняет обе страны, особенно Швецию, в укрывательстве курдских боевиков из запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

В июне три страны достигли соглашения, которое включало положения об экстрадиции и обмене информацией, что открыло НАТО путь к официальному приглашению Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу.

Хельсинкский и Стокгольмский документы о членстве в НАТО уже ратифицировали 28 из 30 членов НАТО. Только Венгрия и Турция не вынесли на ратификацию в своих парламентах заявки на вступление в альянс Финляндии и Швеции.

В начале октября Анкара предупредила, что не одобрит членство двух стран, пока не будут выполнены данные ей обещания.