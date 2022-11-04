Истории о домогательствах и незаконная деятельность: как мигранты работают водителями такси в Литве

В последнее время в социальных сетях появились различные истории об иностранных гражданах, работающих водителями такси в Литве. Истории о домогательствах, оскорблениях, даже воровстве или угрозах — это лишь часть того, что, по словам пассажиров, они испытали. Но это еще не все проблемы – иногда иностранные граждане незаконно предоставляют услуги такси в Литве, уклоняются от уплаты налогов и игнорируют другие требования законодательства.

Виктория (имя изменено, настоящее известно редакции — LRT) рассказала, что недавно столкнулась с ситуацией, когда вызвала таксы и на вызов приезал автомобиль Toyota Prius, за рулем которго сидел не говорящий по-литовски иностранец по имени Витовтас.

«Я всегда обращаю внимание на то, какой водитель собирается меня забрать. Я увидела в приложении, что должен был приехать Витовтас. Когда подъехала вызванная машина и я села внутрь, то немного растерялась. За рулем сидел темнокожий мужчина, совсем не похожий на литовца. Витовтас выглядел в приложении совсем по-другому. А приехавший водитель не говорил по-литовски, с английским у него тоже было плохо», - рассказала Виктория.

Правда, она подчеркнула, что в тот раз поездка прошла гладко и обошлось без происшествий. Следовательно, претензий к водителю или компании, предоставившей услуги по перевозке, у нее не было.

„Bolt“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Иностранцам помогают местные?

Гедрюс (имя изменено, настоящее известно редакции. — LRT), который связан с услугами такси, рассказал, что много раз слышал о случаях, когда в Литве иностранными гражданами незаконно предоставляются услуги - все это под видом разрешений, полученных от имени других людей.

«У меня на самом деле нет конретных фактов, но я слышал о таких вещах не раз. И здесь проблема действительно серьезная. Например, если иностранный гражданин временно приезжает в Литву, может быть, кто-то помогает ему получить справку об индивидуальной деятельности, иногда он работает от имени других людей, а когда приходит время платить налоги, он просто возвращается на родину или еще куда-нибудь и найти его практически невозможно» , - сказал Гедрюс LRT.lt.

Председатель Ассоциации курьеров и водителей Далюс Рудокас не скрывал, что вышеперечисленные проблемы, связаны с оказанием нелегальных услуг такси, уклонением от уплаты налогов иностранцами.

«Временно прибывшие иностранные граждане, которые работают курьерами или водителями в рамках индивидуальной деятельности, не имеют цели платить в Литве обязательные налоги. Уплата обязательных налогов в основном является для них лишь вопросом свободного выбора, так как через несколько месяцев они покинут страну, и у налогового органа не будет возможности взыскать с иностранного гражданина неуплаченные налоги», - объяснил Д. Рудокас.

„Bolt“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Пассажиры с такими водителями не только сталкиваются с неудобствами общения на литовском языке, но и берут на себя дополнительные риски.

«В случае дорожно-транспортного происшествия водитель из-за рубежа, зачастую не имеющий здесь имущества, может просто сбежать в свою страну, и возмещать в таком случае ущерб здоровью и имуществу пассажира будет просто некому», — пояснил председатель Ассоциации курьеров и водителей.

Нельзя проверить все данные?

Прежде чем начать осуществлять транспортную деятельность в Литве, водители должны получить необходимую лицензию, выданную Литовской администрацией безопасности на транспорте (ЛАБТ). Обычно перед его выдачей необходимо проверить, имеет ли водитель безупречную репутацию, т.е. не был ли судим за тяжкое или особо тяжкое преступление, не злоупотреблял ли алкоголем, наркотиками или психотропными веществами.

«Однако проверить судимость лиц, приехавших из-за границы, и их постановку на учет в наркологических центрах иностранного государства со стороны ЛАБТ невозможно. То есть, в основном, разрешения выдаются иностранцам, о которых нет этих данных, чего нельзя сказать о местных водителей», - сообщил Д. Рудокас о существующих пробелах в правилах.

Bolt / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В свою очередь начальник отдела связи и международного сотрудничества ЛАБТ Эгле Кучинскайте заверила LRT.lt, что документ (справку или выписку), подтверждающий безупречную репутацию водителя, выдает Департамент информатики и связи при Министерстве внутренних дел.

«Водитель должен иметь при себе этот документ во время каждой поездки. Кодекс дорожного транспорта предусматривает, в каких случаях разрешение может быть отозвано или приостановлено. Для водителя, утратившего безупречную репутацию, отзывается разрешение на занятие деятельностью», — сказала Э. Кучинскайте.

Более 1,5 тыс. иностранцы

По словам представителя ЛАБТ, агентство не может назвать точное количество иностранцев, которые в настоящее время имеют разрешения на осуществление пассажирской деятельности в Литве, поскольку не ведет такую ​​статистику.

Роландас Пунцявичюс, старший советник Контрольного отдела Государственной налоговой инспекции (ГНИ), сообщил порталу, что в 2022 г. свидетельство об индивидуальной деятельности было выдано почти 3,6 тыс. иностранным гражданам, из них почти 1,6 тыс - это услуги такси.

По словам Р. Пунцявичюса, граждане стран, не входящих в ЕС (исключение касается только граждан Украины и нелегальных мигрантов/просителей убежища), желающие заниматься индивидуальной деятельностью в Литве, должны иметь действующий вид на жительство в Литве.

«Согласно Кодексу автомобильного транспорта, жители могут осуществлять транспортную деятельность после регистрации индивидуальной деятельности и наличия разрешения, выданного Литовской администрацией безопасности транспорта», — пояснил советник.

Всего проверено 10 водителей

По словам представителя ЛАБТ Э. Кучинскайте, для контроля за тем, должным ли образом пассажиры в Литве осуществляют свою деятельность, проводятся совместные мероприятия на дорогах как совместно с ДМС, так и в ответ на информацию полиции.

«ЛАБТ, исходя из своих возможностей и имеющихся ресурсов, проверяет водителей в ответ на жалобы или информацию, предоставленную полицией, и проводит совместные мероприятия с ГНИ. Проверяются водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, действительность техосмотра, действительность разрешения на пассажирскую деятельность, соответствует ли транспортное средство, указанное в разрешении, фактическому транспортному средству, а владелец разрешения является водителем транспортного средства», - говорится в сообщении.

Водитель / Shutterstock nuotr.

Однако, по данным Э. Кучинскайте, в 2022 г. пока проверено только 10 водителей и выявлено 5 нарушений. Нарушители оказывали услуги без разрешения, выданного ЛАБТ, не могли предоставить справку, выданную Департаментом информатики и связи о безупречной репутации, автомобиль не соответствовал требованиям техосмотра и т. д. Также были случаи, когда люди, работающие курьерами, вообще уклонялись от подачи необходимых документов.

Налоговые вопросы

Проблемы с водителями есть не только у ЛАБТ, но и у ГНИ. Как выяснилось, далеко не все иностранные граждане, работающие водителями такси, охотно декларируют свои доходы и платят предусмотренные законом налоги.

По словам Р. Пунцявичюса, в прошлом году 737 иностранных граждан заявили о том, что оказывают услуги такси. Из них 555 задекларировали 4,5 млн. евро дохода от индивидуальной деятельности.

"Еще ожидаются декларации о доходах 182 иностранных граждан, оказавших услуги такси за 2021 год. Этим лицам были отправлены напоминания", - сказал представитель ГНИ.

По словам собеседника, если налогоплательщики не реагируют на уведомления ГНИ об имеющейся задолженности, инициируются дальнейшие действия. Во-первых, долг списывается с банковских счетов. Только в тех случаях, когда взыскание со счетов невозможно или когда налогоплательщик не имеет счетов, взыскание передается судебному приставу-исполнителю.

VMI (ГМИ) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Bolt не собирает данные

Менеджер Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс сообщил LRT.lt, что компания не собирает данные о происхождении своих водителей, поэтому не может уточнить, сколько иностранных граждан подключено к вышеупомянутой платформе в качестве водителей.

Андрюс Пацявичюс / BNS nuotr.

«Исходя из языка, выбранного пользователями в приложении Bolt, мы видим, что 74% используют литовский язык, 13%– английский, 11% процентов. - русский язык. Однако даже среди тех, кто выбирает иностранные языки, подавляющее большинство составляют граждане Литвы. По нашим приблизительным подсчетам, граждане других стран могут составлять около 3% от всех зарегистрированных в стране водителей Bolt", - сказал А. Пацявичюс.

По его словам, при регистрации на платформе Bolt водители должны предоставить компании свою фотографию, водительские права и разрешение, выданное ЛАБТ. «Мы периодически проводим проверки документов, и в случае выявления проблем всегда временно или навсегда блокируем доступ к платформе», — сообщил А. Пацявичюс.