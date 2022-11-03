Напряжение в польской гимназии: детям пришлось выбрать другую школу

Польская гимназия имени полковника Лонгинаса Комоловскиса Тракайского уезда, имеющая всего двух двенадцатиклассников и пятерых одиннадцатиклассников, какое-то время не подчинялась распоряжению местного самоуправления прекратить обучать старшеклассников. На прошлой неделе семерых студентов все-таки сняли с учета, но возмущение по поводу этого решения все еще не утихло.

Согласно действующему литовскому законодательству, для финансирования обучения в старшем классе должно быть не менее двенадцати учеников.

Конец октября был крайним сроком, к которому, по решению местного самоуправления, гимназия должна была снять с учета одиннадцати- и двенадцатиклассников. Как сообщила директор гимназии Рената Красовска, на прошлой неделе семеро детей были сняты с учета в этом учебном заведении на основании решения муниципалитета Тракайского района от 6 сентября.

Директор сообщил, что одна ученица выбрала Вильнюсскую гимназию имени Симона Конарскиса, одна девочка отправится в гимназию в Лентварисе, а остальные дети будут учиться в Вайдотайской профессиональной школе Вильнюсского района.

Красовска: был и другой выход

«Скажу так: дети и родители очень не хотели уходить из этой школы, не хотели ее менять, потому что в одиннадцатом и двенадцатом классах надо готовиться к экзаменам. А 6 сентября, когда учебный год уже начался, узнают такую ​​новость», — рассказала директор учебного заведения.

LRT.lt напоминает, что самоуправление Тракайского района ранее заверяло, что директор школы знала о решении о не образовании одиннадцатого и двенадцатого классов в этом учебном заведении в конце августа.

«Дети остались в школе после 6 сентября. Это было решение учеников, родителей, а также учителей, принимая во внимание решение учеников и их родителей. Учителя решили работать бесплатно», — рассказала Р. Красовская.

По ее мнению, было бы лучше, если бы 11- и 12-классники данной гимназии остались в своей школе, но учились по совместному учебному плану вместе с 11- и 12-классниками литовской гимназии Медейна, расположенной в том же здании. В этом случае все они изучали бы большинство предметов на литовском языке. Такой план был обговорен.

«Учителя, работающие в литовской гимназии Медейна, говорят по-польски поэтому если ребенок что-то не понимал, они могли бы объяснить это по-польски. Я не вижу в этом ничего плохого, ведь экзамены проходят на литовском языке», — сказала Р. Красовская о таком не получившем развития плане.

«Я приходила много раз, я просто умоляла реализовать этот план совместного обучения. Потому что, глядя в будущее, гимназия не сможет давать среднее образование», — сказал директор гимназии имени полковника Лонгинаса Комоловскиса о страдающих от проблемы нехватки детей школах.

Не хватает учеников и в некоторых других классах

Пока юридический статус школы не изменится — она останется гимназией, так как родители подали в суд на муниципалитет по поводу реорганизации школьной сети. Позже, по плану самоуправления Тракайского района, гимназия имени Лонгинаса Комоловскиса станет отделением гимназии имени Генрикаса Сенкявичюса с 1 по 8 класс.

Как ранее объяснял LRT.lt вице-мэр Тракайского района Ю. Киетавичюс, то, что гимназия имени полковника Комоловскиса учила старшеклассников и не перерегистрировала их, было произвольным решением, не основанным ни на каких правовых актах. В настоящее время существует требование, чтобы в классах гимназии было не менее двенадцати учеников.

По его словам, муниципалитет предложил школе три варианта, как обеспечить обучение старшеклассников.

«Один из предложенных вариантов заключался в том, чтобы обеспечить преподавание родного польского языка в близлежащей Медеинской гимназии. Этот вариант отверзся. Затем предлагалось перерегистрироваться в ближайшей школе Лентвариса имени Генрикаса Сенкявичюса, которая находится в восемнадцати километрах. Это улучшит положение других общенациональных школ. Но и в этом случае отказали. Третий вариант, он самый дорогой, хотя речь идет не о деньгах, а о воспитании молодежи, это записать детей в другую школу на польском языке обучения и обеспечить обучение на месте", — объяснил Ю. Киетавичюс.

Он сказал, что все три варианта были отвергнуты политиками и членами муниципального совета.

Министерство: даже муниципалитет не может финансировать слишком маленькие классы

В Министерстве образования, науки и спорта пояснили, что слишком маленькие классы не финансируются из государственного бюджета.

«Эти ученики не приписаны ни к одному классу в студенческом реестре. В целом более низкие 11-12 классы, чем установленные постановлением правительства, не могут финансироваться не только за счет государства, но и за счет муниципальных средств», — говорится в комментарии от министерства.

Представители министерства общались как с самоуправлением Тракайского района, так и с общественностью гимназии имени полковника Комоловскиса.

«Однако муниципалитет должен найти решения вместе с сообществом. Муниципалитет принял решение, которое соответствует требованиям правительства в отношении школьной сети, но школа ему не следует», — говорится в сообщении министерства.