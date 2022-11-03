Полунин стал звездой мирового балета, но поставил крест на своей карьере тем, что уехал в Москву из Голливуда и стал пособником Кремля.

Звезда балета Сергей Полунин - уроженец ныне оккупированного Херсона. Сейчас там живет вся его семья. Сам артист путешествовал с гастролями по всему миру, но в определенный момент предпочел осесть в Москве.

Карьеру Сергей Полунин начал в Киевском хореографическом училище. В 13 лет его забрали в Великобританию, где он стал самым молодым в истории участником Королевского балета. Именно это и позволило украинцу добиться мирового признания. Он снимался в рекламе, был лицом модных глянцев и даже работал с Памелой Андерсон.

В 2017 году Полунин проявил себя как актер - появился в фильме "Убийство в Восточном экспрессе" вместе с невероятно известными голливудскими звездами. Всем этим он пожертвовал ради будущего в Москве.

Чтобы подтвердить свою любовь к РФ и лидеру-страны агрессора, он даже сделал на груди татуировку с Путиным. Однако на одной он не остановился, и сегодня на его теле целых три изображения российского диктатора. К слову, украинец уже успел получить российский паспорт.

В одном из своих интервью Полунин комментировал:

"Я хотел показать любовь. Взамен я хотел бы не поддержки, а того, чтобы в меня поверили. Россия для меня - 50% успеха мирового порядка".

Сейчас звезда мирового балета - ректор Академии хореографии во временно оккупированном Севастополе.

UNIAN