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2022.11.03 13:40

Повышение процентных ставок, насколько подорожают кредиты?

ЙД
Йонас Девейкис, LRT.lt 2022.11.03 13:40
Деньги
Деньги / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Некоторые владельцы жилищных кредитов каждый месяц платят банкам на 100 евро больше, чем в начале июня. Однако ставки продолжат расти, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) не планирует снижать процентные ставки, а только повышать их.

В 2023 году еврозона переживает беспрецедентную инфляцию. В октябре она достигла 10,7 процента. Основная причина — развязанная Россией война в Украине и рост цен на энергоносители из-за российского шантажа (на них приходится около 50% инфляции в еврозоне).

Один из способов контролировать инфляцию для ЕЦБ — повысить процентные ставки. Таким образом, стоимость заимствования становится выше, предприятия и домашние хозяйства начинают брать взаймы и потреблять меньше, экономическая активность замедляется, а вместе с тем и рост цен.

Цель ЕЦБ – вернуть инфляцию к 2% уровню в среднесрочной перспективе (в течение нескольких лет). Считается, что такого уровня инфляции достаточно, чтобы использовать экономический потенциал и в то же время защитить от дефляции (снижения цен), которую у ЕЦБ не так много инструментов для контроля.

Европейский центральный банк
Европейский центральный банк / AP nuotr.

В ответ на инфляцию ЕЦБ начал повышать процентные ставки еще летом. В июле процентная ставка была увеличена на 0,5 процента, в сентябре впервые в истории - на 0,75 процента, а в октябре еще на 0,75%.

Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард говорит, что это определенно не конец, и следующее повышение ставки будет в декабре. Некоторые финансовые эксперты и экономисты ожидают, что управляющий совет ЕЦБ повысит базовую процентную ставку еще на 0,5% в декабре.

Глава Банка Литвы Гедиминас Шимкус не исключает возможности такого роста. «Я думаю, что это будет значительное увеличение», — сказал он журналистам.

Рост процентных ставок означает более дорогие кредиты для предприятий, жителей и государства.

Повышение процентных ставок крайне актуально для жителей страны, у которых есть ипотечные кредиты. Большинство из них в Литве имеют плавающие процентные ставки, которые зависят от процентной ставки европейского межбанковского рынка (EURIBOR).

Когда ЕЦБ повышает процентные ставки, EURIBOR также увеличивается. Например, 6-месячный EURIBOR на 28 октября составил 2,03 процента, хотя еще в июне он был отрицательным.

Повышенный EURIBOR также означает более высокие выплаты банку. Например, ранее кредит на 100 тыс. евро на 20 лет, составлял около 500 евро в месяц, в настоящее время оплата увеличилась до 600 евро.

Рынки ожидают, что 6-месячный EURIBOR достигнет предела в 3% в конце этого года и останется на этом уровне до 2032 года. Следовательно, человек с кредитом в 100 тыс.евро кредита на 20 лет будет платить около 660 евро вместо ранее уплаченных 500 евро.

Однако трудно предсказать, как изменится EURIBOR в будущем, и это будет зависеть от того, насколько хорошо ЕЦБ удастся контролировать инфляцию.

Хотя ЕЦБ и повышает процентные ставки рекордными темпами, они все равно ниже, чем в других европейских странах, не входящих в еврозону. Например, центральный банк Венгрии повысил процентную ставку до 13%, в Чехии — до 7%, в Польше — до 6,75%.

Деньги
Европейский центральный банк
# Литва
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