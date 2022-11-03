Глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает международное сообщество изолировать Иран в связи с тем, что эта страна помогает России в войне с Украиной.

«К санкциям, которые применяются в отношении Ирана, необходимо добавить санкции, которые устранили бы этого косвенного участника войны», — заявил министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, Иран «способствовал разрушению критической инфраструктуры Украины» своими военными технологиями и оружием.

«Таких фактов достаточно, чтобы Иран оказался в изоляции от международного сообщества, как это было в свое время из-за ядерной программы», - сказал Анушаускас.

Киев и Западные союзники неоднократно обвиняли Москву в использовании беспилотников иранского производства в атаках на Украину.

Украина заявила, что около 400 иранских беспилотников уже использовались против мирных жителей, а Москва заказала в общей сложности около 2 тысяч таких аппаратов. Тегеран отвергает эти обвинения.

США, Великобритания и Евросоюз уже ввели санкции против Ирана за использование дронов в Украине.

В прошлом месяце Киев решил существенно ограничить дипломатические отношения с Тегераном из-за предполагаемых поставок оружия Москве.