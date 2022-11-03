Судно с зерном в Одессе

Новости

10 мин. назад

Факти ЛРТ. Україна. Погрози голодом: чому спроба зернового шантажу Кремля не спрацювала?

Запорожская атомная электростанция

Новости

47 мин. назад

Российские военные строят неизвестный объект на захваченной ЗАЭС

Цветная осень

Новости

1 ч. назад

Погода: часть Литвы закроют густые облака, местами потеплеет до 13 градусов

Л. Ландсбергис

Новости

1 ч. назад

В Ираке открыта начальная школа, построенная на средства Литвы

Судно с зерном в Одессе

Новости

2 ч. назад

Факты ЛРТ. Украина. Угрозы голодом: почему попытка зернового шантажа Кремля не сработала?

Таллин

Новости

2 ч. назад

Живущим в Эстонии россиянам запретят владеть оружием

Мигранты на польско-белрусской границе

Новости

3 ч. назад

Польша собирается построить забор на границе с Калининградской областью

Поддержка Украины в Литве

Новости

18 ч. назад

Литовские предприниматели лидируют среди стран Балтии в оказании помощи Украине

Российские военнослужащие в оккупированной Украине

Новости

21 ч. назад

США подозревают российских военных в обсуждении использования ядерного оружия в Украине

Портрет Александра Пушкин работы Ореста Кипренского (1827 год, фрагмент)

Новости

23 ч. назад

Тайная свобода. Михаил Эпштейн – о пушкинском мифе

Судно с украинским зерном прибывает в Турцию (архивное фото)

Новости

1 д. назад

Киев: движение судов с украинским зерном возобновится 3 ноября

Запуск ракет в Северной Корее

Новости

1 д. назад

КНДР впервые запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей

Война в Украине

Новости

1 д. назад

Российский суд оштрафовал "Википедию" за отказ удалять статьи о войне в Украине по указанию Москвы

Дайнюс Крейвис

Новости

1 д. назад

Литва хочет синхронизировать электросети стран Балтии с сетями Западной Европой в 2024 году

Война России против Украины

Новости

1 д. назад

Закрытый опрос показал поддержку россиянами войны с Украиной

Война России против Украины

Новости

1 д. назад

В ООН назвали официальное число погибших гражданских в Украине с 24 февраля

Новости

2022.11.03 10:50

Российские военные строят неизвестный объект на захваченной ЗАЭС

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.03 10:50
Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция / Wikimedia nuotr.

Российские военные строят неизвестное сооружение на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. По данным ведомства, стройку развернули на площадке хранилища отработанного ядерного топлива, которое является одной из семи ядерных установок АЭС. Такие действия являются нарушением норм ядерной и радиационной безопасности, говорится в сообщении.

При этом сотрудников станции не допускают к месту проведения работ. Кроме того, по данным ведомства, у украинских сотрудников станции планируют аннулировать пропуска. В данный момент доступ к станции имеют только работники оперативной смены. Инженерно-технических работников ЗАЭС на рабочие места не допускают, утверждает украинская разведка.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил сегодня, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Подробностей он не привёл.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил о подготовке взрыва в ночь на 3 ноября, который, по его словам, должен был совершить один из сотрудников станции. Рогов утверждает, что целью атаки была тепловая магистраль, а взрывчатка была заложена украинскими военным ещё в феврале-марте.

Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию 4 марта. С тех пор ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга.

Вчера в результате очередного обстрела были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания. В данный момент на ЗАЭС работают девять дизель-генераторов, говорится в сообщении украинской компании "Энергоатом".

Россию также обвиняли в размещении военной техники на территории станции. В сентябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчёт по итогам посещения ЗАЭС. Они призвали создать "защитную зону" вокруг станции и прекратить обстрелы из-за угрозы "ядерного инцидента".

Идею по демилитаризации зоны вокруг станции разделяют Украина, представители Евросоюза и США. Россия выступает против этого предложения, поскольку "это сделает электростанцию ещё более уязвимой", утверждали в российском МИДе.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
Судно с зерном в Одессе
9
11 мин. назад

Факти ЛРТ. Україна. Погрози голодом: чому спроба зернового шантажу Кремля не спрацювала?

9
Цветная осень
1 ч. назад

Погода: часть Литвы закроют густые облака, местами потеплеет до 13 градусов

Л. Ландсбергис
2 ч. назад

В Ираке открыта начальная школа, построенная на средства Литвы

Судно с зерном в Одессе
Эксклюзив LRT.lt 5
2 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Угрозы голодом: почему попытка зернового шантажа Кремля не сработала?

5
Таллин
2 ч. назад

Живущим в Эстонии россиянам запретят владеть оружием

Мигранты на польско-белрусской границе
3 ч. назад

Польша собирается построить забор на границе с Калининградской областью

Поддержка Украины в Литве
19 ч. назад

Литовские предприниматели лидируют среди стран Балтии в оказании помощи Украине

Российские военнослужащие в оккупированной Украине
21 ч. назад

США подозревают российских военных в обсуждении использования ядерного оружия в Украине

Портрет Александра Пушкин работы Ореста Кипренского (1827 год, фрагмент)
23 ч. назад

Тайная свобода. Михаил Эпштейн – о пушкинском мифе

Судно с украинским зерном прибывает в Турцию (архивное фото)
1 д. назад

Киев: движение судов с украинским зерном возобновится 3 ноября

Российские военнослужащие в оккупированной Украине
2022.11.02 14:19

США подозревают российских военных в обсуждении использования ядерного оружия в Украине

Портрет Александра Пушкин работы Ореста Кипренского (1827 год, фрагмент)
2022.11.02 11:55

Тайная свобода. Михаил Эпштейн – о пушкинском мифе

Поддержка Украины в Литве
2022.11.02 16:38

Литовские предприниматели лидируют среди стран Балтии в оказании помощи Украине

Мигранты на польско-белрусской границе
2022.11.03 07:52

Польша собирается построить забор на границе с Калининградской областью

Цветная осень
2022.11.03 09:39

Погода: часть Литвы закроют густые облака, местами потеплеет до 13 градусов

Л. Ландсбергис
2022.11.03 09:38

В Ираке открыта начальная школа, построенная на средства Литвы

Таллин
2022.11.03 08:42

Живущим в Эстонии россиянам запретят владеть оружием

Судно с зерном в Одессе
Эксклюзив LRT.lt 5
2022.11.03 09:35
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Угрозы голодом: почему попытка зернового шантажа Кремля не сработала?

5
Судно с зерном в Одессе
9
2022.11.03 11:27

Факти ЛРТ. Україна. Погрози голодом: чому спроба зернового шантажу Кремля не спрацювала?

9