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2022.11.03 12:40

Полиция расследует действия литовца, который в Вильнюсе сорвал тент с советских скульпур

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.11.03 12:40
Скульптуры советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью
Скульптуры советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе закрыли черной тканью / D. Umbraso/LRT nuotr.

Полиция собирает информацию о действиях Казимераса Юрайтиса после того, как он сорвал тент с советских скульптур на Антакальнисском кладбище в День поминовения усопших. Юрайтис является соратником осужденного за шпионаж Альгирдаса Палецкиса.

Как сообщила BNS представитель Вильнюсской окружной полиции Юлия Самороковская, инцидент был зафиксирован во вторник примерно в 15:00.

Юрайтис транслировал свои действия в своем аккаунте в Facebook. Эти действия расцениваются как возможное нарушение общественного порядка.

«Пока ведется сбор материала по статье 284 Уголовного Кодекса, то есть нарушение общественного порядка. Досудебное расследование еще не начато, информация еще уточняется», — сказала представитель полиции.

По данным полиции, компания Вильнюсского самоуправления Grinda вновь закрыла скульптуру тентом.

Юрайтис, встретившийся в этом году на встречу с белорусскими властями, фигурирует в деле «Международного форума добрососедских отношений, созданного Палецкисом. В рамках этого дела правоохранительные органы обвинили нескольких лиц в антигосударственных действиях против Литвы. Юрайтис подтвердил, что его допрашивали по этому делу.

Политики столичного самоуправления решили демонтировать шесть стел из серого гранита, изображающих советских воинов Второй мировой войны, а позже собираются передать их Национальному музею Литвы.

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