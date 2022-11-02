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2022.11.02 09:59

КНДР впервые запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей

Видео
РC
Радио «Cвобода» 2022.11.02 09:59
Запуск ракет в Северной Корее
Запуск ракет в Северной Корее / AP nuotr.

Северная Корея в среду провела пуски не менее 10 ракет в сторону Японского и Жёлтого морей. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Одна из ракет впервые после окончания Корейской войны в 1953 году пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей и летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от острова. Ещё одна ракета упала в море в 57 км от Сокчхо – города в северо-восточной части страны на берегу Японского моря.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что запуск ракеты через морскую границу является "по сути территориальным вторжением" со стороны КНДР.

Южная Корея в качестве ответа произвела пуски трёх ракет в море, через морскую границу.

Япония также выразила протест Северной Корее и созвала совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками.

Пуски северокорейских ракет совпали по времени с проходящими в районе Корейского полуострова совместными учениями ВВС США и Южной Кореи.

Пхеньян накануне потребовал прекратить учения и пригрозил в случае отказа принять "мощные" меры.

В прошлом месяце КНДР произвела целую серию запусков - тоже, как заявил Пхеньян, в ответ на совместные учения военных США, Южной Кореи и Японии.

Радио Свобода

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