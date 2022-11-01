Takeoff

Новости

36 мин. назад

В Хьюстоне в перестрелке в боулинг-клубе убит рэпер Takeoff

Истребитель МиГ-31 (ассоциативное фото)

Новости

5 ч. назад

Российские МиГ-31 в Беларуси: разведка Британии показала истребители с "Кинжалами" на борту

Гитанас Науседа и Кириакос Мицотакис

Новости

7 ч. назад

Г. Науседа: Атака российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины стала еще одним военным преступлением

Военные учения в Норвегии

Новости

7 ч. назад

Вооруженные силы Норвегии повышают боеготовность

Выборы в Израиле

Новости

7 ч. назад

В Израиле начались пятые за четыре года парламентские выборы

Олаф Шольц

Новости

7 ч. назад

Шольц о "грязной бомбе": Обвинения против Киева беспочвенны

Презентация книги «Ледоколка»

Новости

8 ч. назад

«Ледоколка» – в Вильнюсе представили первую книгу о Светлане Тихановской и беларусской революции

Столб электропередач

Новости

8 ч. назад

Оператор Litgrid: оптовые цены на электроэнергию в Литве упали на 25% за неделю

Украинские беженцы в Литве (ассоциативное фото)

Новости

9 ч. назад

Еврокомиссия выделила помощь Литве и другим странам, принявшим наибольшее число беженцев из Украины

Матвей Ганапольский

Новости

9 ч. назад

Предел терпения. Матвей Ганапольский – о финале России

В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии

Новости

9 ч. назад

В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии, а треть новорожденных не доживала и до года

Ущерб, нанесенный в Молдове в результате российского удара

Новости

9 ч. назад

Москва и Кишинёв взаимно высылают дипломатов

Телеграм-канал

Новости

9 ч. назад

Независимые журналисты в России создали проект "Говорит НеМосква"

Бегущие от мобилизации россияне в Казахстане

Новости

9 ч. назад

Российские депутаты предложат для уклонистов от мобилизации до пяти лет тюрьмы

Александр Лукашенко

Новости

9 ч. назад

Доверяй, но проверяй. Всебеларусское народное собрание: президента Беларуси будут назначать чиновники?

Украинский флаг

Новости

23 ч. назад

Эксперты: Исход войны России против Украины определит и будущее самой Европы

Новости

2022.11.01 17:31

В Хьюстоне в перестрелке в боулинг-клубе убит рэпер Takeoff

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.01 17:31
Takeoff
Takeoff / AP nuotr.

В США в городе Хьюстон в перестрелке в местном боулинг-клубе убит рэпер Takeoff (Кершник Хари Болл) - участник популярной хип-хоп-группы Migos из Атланты. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По информации издания, инцидент произошёл в ночь на 1 ноября. Takeoff вместе с другим участником группы Quavo играл в кости с посетителями закрытой вечеринки, которая проходила в боулинг-клубе. В какой-то момент между игравшими начался конфликт, который перерос в потасовку и стрельбу. Сообщается, что двое посетителей вечеринки были ранены, а Takeoff убит.

Takeoff, его дядя Quavo и двоюродный брат Offset создали хип-хоп-трио Migos в 2008 году. Популярность им принёс сингл "Versace", который вышел в 2013 году и достиг 99-ой строчки в чарте Billboard Hot 100. Их второй студийный альбом "Culture" дебютировал на первом месте Billboard 200 и был высоко оценён музыкальными критиками. За день до гибели Takeoff вышло его совместное с Quavo музыкальное видео на трек "Messy".

Радио Свобода

# Культура
Истребитель МиГ-31 (ассоциативное фото)
5 ч. назад

Российские МиГ-31 в Беларуси: разведка Британии показала истребители с "Кинжалами" на борту

Гитанас Науседа и Кириакос Мицотакис
7 ч. назад

Г. Науседа: Атака российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины стала еще одним военным преступлением

Военные учения в Норвегии
7 ч. назад

Вооруженные силы Норвегии повышают боеготовность

Выборы в Израиле
7 ч. назад

В Израиле начались пятые за четыре года парламентские выборы

Олаф Шольц
7 ч. назад

Шольц о "грязной бомбе": Обвинения против Киева беспочвенны

Презентация книги «Ледоколка»
8 ч. назад

«Ледоколка» – в Вильнюсе представили первую книгу о Светлане Тихановской и беларусской революции

Столб электропередач
9 ч. назад

Оператор Litgrid: оптовые цены на электроэнергию в Литве упали на 25% за неделю

Украинские беженцы в Литве (ассоциативное фото)
9 ч. назад

Еврокомиссия выделила помощь Литве и другим странам, принявшим наибольшее число беженцев из Украины

Матвей Ганапольский
9 ч. назад

Предел терпения. Матвей Ганапольский – о финале России

В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии
9 ч. назад

В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии, а треть новорожденных не доживала и до года

Презентация книги «Ледоколка»
2022.11.01 10:00

«Ледоколка» – в Вильнюсе представили первую книгу о Светлане Тихановской и беларусской революции

Выборы в Израиле
2022.11.01 10:49

В Израиле начались пятые за четыре года парламентские выборы

Гитанас Науседа и Кириакос Мицотакис
2022.11.01 11:04

Г. Науседа: Атака российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины стала еще одним военным преступлением

Украинские беженцы в Литве (ассоциативное фото)
2022.11.01 09:01

Еврокомиссия выделила помощь Литве и другим странам, принявшим наибольшее число беженцев из Украины

Матвей Ганапольский
2022.11.01 08:45

Предел терпения. Матвей Ганапольский – о финале России

Украинский флаг
2022.10.31 18:12

Эксперты: Исход войны России против Украины определит и будущее самой Европы

Истребитель МиГ-31 (ассоциативное фото)
2022.11.01 12:55

Российские МиГ-31 в Беларуси: разведка Британии показала истребители с "Кинжалами" на борту

Александр Лукашенко
2022.11.01 08:24

Доверяй, но проверяй. Всебеларусское народное собрание: президента Беларуси будут назначать чиновники?

В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии
2022.11.01 08:45

В Великом княжестве Литовском детей хоронили и в монашеском одеянии, а треть новорожденных не доживала и до года

Телеграм-канал
2022.11.01 08:33

Независимые журналисты в России создали проект "Говорит НеМосква"