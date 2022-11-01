В Хьюстоне в перестрелке в боулинг-клубе убит рэпер Takeoff

В США в городе Хьюстон в перестрелке в местном боулинг-клубе убит рэпер Takeoff (Кершник Хари Болл) - участник популярной хип-хоп-группы Migos из Атланты. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По информации издания, инцидент произошёл в ночь на 1 ноября. Takeoff вместе с другим участником группы Quavo играл в кости с посетителями закрытой вечеринки, которая проходила в боулинг-клубе. В какой-то момент между игравшими начался конфликт, который перерос в потасовку и стрельбу. Сообщается, что двое посетителей вечеринки были ранены, а Takeoff убит.

Takeoff, его дядя Quavo и двоюродный брат Offset создали хип-хоп-трио Migos в 2008 году. Популярность им принёс сингл "Versace", который вышел в 2013 году и достиг 99-ой строчки в чарте Billboard Hot 100. Их второй студийный альбом "Culture" дебютировал на первом месте Billboard 200 и был высоко оценён музыкальными критиками. За день до гибели Takeoff вышло его совместное с Quavo музыкальное видео на трек "Messy".

Радио Свобода