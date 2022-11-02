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2022.11.02 09:20

Литва хочет синхронизировать электросети стран Балтии с сетями Западной Европой в 2024 году

B РL
BNS, Радио LRT 2022.11.02 09:20
Дайнюс Крейвис
Дайнюс Крейвис / Фото Э. Блажевич/LRT

Литва стремится к тому, чтобы страны Балтии синхронизировали свои электросети с сетями Западной Европой в феврале 2024 года. Об этом сказал в США министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

«Наше желание – февраль 2024 года. Желание есть, и мы прилагаем все усилия», – сказал министр в интервью радио LRT.

По его словам, в настоящее время проводятся три исследования, которые «дадут ответы не только на технические вопросы, но и на вопросы ценообразования, чтобы представлять, как будут выглядеть наши цены на электроэнергию после синхронизации».

«Мы надеемся, что после завершения этих трех исследований в начале следующего года, мы сможем окончательно расставить точки над i», – сказал Д. Крейвис.

По словам министра, более ранняя синхронизация зависит не только от желания, но и от продвижения проектов в Латвии и Эстонии.

«Мы надеемся, что они будут завершены вовремя», – сказал он.

Еще в феврале министры энергетики стран Балтии договорились о необходимости ускорить синхронизацию. Они подписали совместное политическое заявление, в котором говорилось о нынешней геополитической ситуации и вытекающих из нее рисков для безопасности электроэнергетической системы.

В соответствии с действующими договоренностями синхронизацию предполагается осуществить к концу 2025 года.

# Литва
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