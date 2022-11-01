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2022.11.01 11:04

Г. Науседа: Атака российских войск на гражданскую инфраструктуру Украины стала еще одним военным преступлением

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.01 11:04
Гитанас Науседа и Кириакос Мицотакис
Гитанас Науседа и Кириакос Мицотакис / R. Dačkaus/Prezidentūros nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал оказывать военную, политическую и гуманитарную помощь Украине.

«Недавние действия кремлевского режима по уничтожению гражданской жизненно важной инфраструктуры Украины ракетными ударами и ударами беспилотников — еще одно доказательство серьезных военных преступлений. Мы должны помогать Украине противостоять варварской военной агрессии. Мы должны продолжить политику санкций против России и Беларуси, подготовить новый пакет четких и эффективных санкций. Со своей стороны нам необходимо усилить оборонительные возможности восточного фланга НАТО», — сказал Гитанас Науседа на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам президента Литвы, виновные в военных преступлениях должны быть наказаны, и лучшим способом для этого был бы специальный трибунал по расследованию агрессии России против Украины.

Встреча делегаций Литвы и Греции
Встреча делегаций Литвы и Греции / R. Dačkaus/Prezidentūros nuotr.

31 октября Россия совершила массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях — всего 18 объектов в 10 регионах.

По данным ВСУ, с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области.

Новая газета - Балтия

Гитанас Науседа и Кириакос Мицотакис
Встреча делегаций Литвы и Греции
# Литва# Война в Украине
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