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2022.11.01 09:01

Еврокомиссия выделила помощь Литве и другим странам, принявшим наибольшее число беженцев из Украины

НГ
Новая газета – Балтия 2022.11.01 09:01
Украинские беженцы в Литве (ассоциативное фото)
Украинские беженцы в Литве (ассоциативное фото) / Shutterstock.com

Еврокомиссия выделила еще 100 млн евро семи странам ЕС, принимающим наибольшее число беженцев. Помощь будет выделена Польше, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве.

Страны могут использовать эти деньги на срочную помощь беженцам, в том числе на продовольствие, транспорт и временное размещение, а также на интеграцию наиболее уязвимых — например, детей, прибывших без сопровождения. Государства в свою очередь могут выделить полученные от Еврокомиссии деньги общественным организациям, местным и региональеым властям.

В начале апреля Еврокомиссия обязалась собрать до 400 млн евро на поддержку украинских беженцев в странах Евросоюза. Первая часть срочной помощи в размере 248 млн евро направили Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии. Еще 52 млн евро в будущем выделят на проекты размещения беженцев, а также на психологическую помощь.

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