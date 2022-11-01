Еврокомиссия выделила помощь Литве и другим странам, принявшим наибольшее число беженцев из Украины

Еврокомиссия выделила еще 100 млн евро семи странам ЕС, принимающим наибольшее число беженцев. Помощь будет выделена Польше, Словакии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литве.

Страны могут использовать эти деньги на срочную помощь беженцам, в том числе на продовольствие, транспорт и временное размещение, а также на интеграцию наиболее уязвимых — например, детей, прибывших без сопровождения. Государства в свою очередь могут выделить полученные от Еврокомиссии деньги общественным организациям, местным и региональеым властям.



В начале апреля Еврокомиссия обязалась собрать до 400 млн евро на поддержку украинских беженцев в странах Евросоюза. Первая часть срочной помощи в размере 248 млн евро направили Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии. Еще 52 млн евро в будущем выделят на проекты размещения беженцев, а также на психологическую помощь.

Новая газета - Балтия