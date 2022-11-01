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2022.11.01 08:45

Предел терпения. Матвей Ганапольский – о финале России

МГ РC
Матвей Ганапольский, Радио «Cвобода» 2022.11.01 08:45
Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский / стоп-кадр

Каждый вечер в своей телевизионной программе я показываю видеосюжеты, которые выкладывают в сеть мобилизованные. Искать ничего не приходится, они все выкладывают сами, а интернет разносит их творчество по всему свету, в том числе и в Россию.

То есть, отмечу, в России все это видят, об этом знают. Знают те, кого уже мобилизовали, знают те, кого поймали и кому всучили повестки. А ещё обо всём знают родители, мамы, у которых "мой сыночек - это моя кровиночка, моя надежда, я так хочу чтобы он был счастлив, хочу внуков увидеть". Знают отцы, у которых "я вот всю жизнь пахал, надстроил в доме второй этаж - это для него, для моего сына, пусть живёт там с женой".

А потом сын уходит на войну, а дальше я показываю сюжет, который, наверное, видели многие: автобус, в котором сидит женщина. И ей позвонили, что её сын погиб. И она кричит: "Серёженька, Серёженька!" Она прямо воет, повторяя имя сына, но следующая её фраза: "Будь ты проклята, Украина!" И воет снова, а потом даже не выходит, а прямо выпадает в дверь автобуса, объятая своим горем.

Я сейчас не про войну, а про то, как один человек, имя которому Владимир Путин, пожирает своих граждан. Он пожирает их круглосуточно, они гибнут взводами и поротно. Они гибнут в одиночку и парами, занимаясь сексом в разрушенном доме - было и такое, акт крепкой солдатской любви был прерван бомбой с дрона. Те, кому повезло, делают самострелы и сдаются в плен, а потом разговаривают с мамами по телефону, эти разговоры снимают на видео. По телефону видны мамаши, которые не верят, что сын в Украине, потом признаются, что знают, а потом истошно голосят, что их сын хороший мальчик и "не мог сделать ничего такого" - при этом, в разговоре тщательно избегают слова "война»", называют её по-кремлёвски правильно "специальная военная операция"; а когда им говорят, что их сын преступник и его будут судить, то ловят ртом воздух и в глазах их ненависть. Ненависть не к Владимиру Путину, не к Сергея Шойгу или к Рамзану Кадырову с Евгением Пригожиным, которые хотят ещё больше солдат на мясо, а к Украине, как у той женщине из автобуса. Видимо, именно Украина, несчастная страна, куда пришли их замечательные русские мальчики убивать и грабить, виновата.

Но мамочки это полбеды! Вот другие сюжеты, их сотни в интернете! Мобилизованные показывают и рассказывают, куда их бросили - нет, не фронте, а у себя в тылу! Один показывает коровник, в который их поместили, подробно демонстрируя, как они спят на полу ,и жалуется, что нет ни еды, ни воды. "Мы тут ходим по говну", - резюмирует автор видео. В другом видео мобилизованные построились красиво в ряд и вежливо, описывая полное отсутствие всего, обращаются куда-то наверх, с просьбой прислать хотя бы спальные мешки. Ещё раз, для точного понимания: они, подробно рассказав, что спят на голой земле, просят, - именно просят! - прислать им спальные мешки. Хотя бы.

Я всё понимаю. Понимаю: лучшее, что было в России, уничтожено за годы большевизма. Понимаю, что достоинство людей в течение восьми десятилетий непрерывно вытаптывалось. Понимаю, что нет в этой стране ни выборов, ни прав человека, ни свободы, ничего нет. Я всё это понимаю. Но есть вещи, которые заложены в человеке, независимо от страны, расы и верования. Это - предел терпения. Эволюция трудилась более 40 тысяч лет над современным человеком, чтобы вложить в него несколько базовых вещей. Ну, к примеру: если ты не поешь, то умрёшь от голода; если прыгнешь со скалы, то разобьешься. И главное: если ты видишь, что кто-то или что-то угрожает твоей жизни, то ты либо убежишь, либо сам убьешь врага. Так вот, перед нами российское общество, в котором эти базовые правила не действуют. Тут люди идут на смерть, нехотя, но идут. Тут матери и отцы не защищают своих детей. Тут мобилизованные, понимая, что могут вернуться в пластиковом мешке, спешно заключают брак, чтобы деньги от государства "ушли в семью". Тут недовольные тем, что их бросили в коровнике, просто снимают видео и выкладывают в интернет, не более.

Тут государство приказывает идти на смерть, не объясняя сроков окончания этого кошмара и целей кошмара. Хотя, может новая идея борьбы с "боевыми комарами" кого-то устраивает, но сыновья идут на смерть, это факт, и предела терпения у них нет. Они идут, а администрация президента уже готовится к новым выборам Путина, и воевать хотят до победы. Да, народу в России много, можно кинуть в топку еще не один миллион молодых ребят.

Каков же вывод? Он прост. Те, кто были в Италии и смотрели на руины великой империи, безусловно задавались вопросом, а почему она погибла? Аппетиты оказались чрезмерными, пришли варвары и... Видимо, оказался прав Сенека, сказавший: "Когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным". Отсюда простая мысль: видимо, мы свидетели гибели России, её распада и атомизации. Это трудно принять. "Как! Такая мощная держава! Какой распад, какая гибель?!", - видимо, на закате Рима такое выкрикивали древние патриоты. А через сто лет белоснежную облицовку Колизея крестьяне растащили на фундамент для своих хибар. Такой финал России всё более очевиден: страну бросили все. Самые умные уехали, самые богатые вывезли капитал. Остальные просто умрут. Предела терпения у общества, как оказалось, нет. А дом без хозяина обычно сначала грабят, а потом жгут.

Радио Свобода

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