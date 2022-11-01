Москва и Кишинёв взаимно высылают дипломатов

Министерство иностранных дел Молдовы заявило о высылке сотрудника посольства России после инцидента с падением фрагментов российской ракеты на территорию страны.

В понедельник пресс-служба МВД Молдовы сообщила, что фрагменты ракеты, которую сбили силы украинской противовоздушной обороны, упали в молдавском населённом пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины. Украинские власти утверждают, что целью ракеты была Днестровская гидроэлектростанция. Отмечается, что в результате падения фрагментов никто не пострадал, при этом в некоторых строениях были выбиты окна.

В ответ на высылку российского дипломата, имя которого не сообщается, в МИД России заявили, что вышлют сотрудника молдавского посольства в РФ.

В понедельник российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре. В десятках городах Украины в связи с этим пропал свет. Владимир Путин заявил, что обстрел является ответом на недавнюю атаку при помощи беспилотников на Черноморский флот в Крыму, которая, по словам президента России, "успеха не принесла".

При этом ракетные удары по украинской инфраструктуре российские военные наносят с 10 октября. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате обстрелов повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесённый украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.

Радио Свобода