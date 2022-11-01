Независимые журналисты в России создали проект "Говорит НеМосква"

Команда независимых журналистов из России создала проект "Говорит НеМосква". Это телеграм-канал, рассказывающий о жизни в российских регионах.

Его главным редактором стал Виктор Мучник, ранее возглавлявший томский телеканал "ТВ-2". Его сайт был заблокирован после начала войны в Украине.

"За Садовым кольцом жизнь не заканчивается – она там, наоборот, начинается", – считают создатели проекта.

Новое СМИ создается силами независимых журналистов, которые ещё работают в различных регионах России, а также тех, кто вынужден был покинуть страну под давлением властей.

Томская телекомпания "ТВ-2" была одним из самых известных региональных СМИ, власти уничтожили ее в 2014 году. На ее основе было создано "Агентство новостей ТВ-2", которое было заблокировано в начале войны с Украиной. Ещё ранее Роскомнадзор грозил блокировкой сайта из-за текста об акции сторонников Алексея Навального 14 февраля.

С начала войны за освещение войны в Украине, отличное от версии Минобороны, было заблокировано более семи тысяч сайтов, в том числе медиапроекты Радио Свобода – Север.Реалии, Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, а также другие крупные СМИ, среди которых телеканал "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы","Медуза", DOXA, "Медиазона".

Радио Свобода