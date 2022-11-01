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2022.11.01 08:28

Российские депутаты предложат для уклонистов от мобилизации до пяти лет тюрьмы

РC
Радио «Cвобода» 2022.11.01 08:28
Бегущие от мобилизации россияне в Казахстане
Бегущие от мобилизации россияне в Казахстане / AP nuotr.

Депутаты от "Единой России" разработали законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации. Они предлагают ввести штрафы до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Документ готов к внесению в парламент, пишут "Известия".

Речь не идёт "конкретно о сегодняшней частичной мобилизации", отметил один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он пояснил, что мобилизация в стране не проводилась с 1941 года и многие законы не работали. Так действующая статья за уклонение от призыва распространяется только на срочную военную или альтернативную службы.

"Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет", –считает депутат.

В начале октября в России было возбуждено первое уголовное дело об уклонении от мобилизации по действующей статье об уклонении от прохождения военной службы по призыву. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении дела, поскольку эта статья не предусматривает уголовную ответственность за отказ от службы по мобилизации.

Мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. "Медиазона" проанализировала количество срочных свадеб, которые сыграли мобилизованные перед отправкой на войну, и пришла к выводу, что в 75 российских регионах военкоматы к первой половине октября мобилизовали не менее 431 тысячи человек, а по всей России - почти 500 тысяч.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизационные мероприятия завершены.

Формально мобилизация может быть завершена только после выхода специального указа президента России. 31 октября Владимир Путин заявил, что еще не подписывал соответствующий указ, и что не знает, нужен ли он вообще.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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