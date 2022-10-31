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2022.10.31 16:18

В российских школах ученики после уроков шьют одежду для российских солдат

LRT.lt
LRT.lt 2022.10.31 16:18
Дети в российской школе
Дети в российской школе / AP nuotr.

В 3-й школе города Лабытнанги, расположенного на севере России, ученики шьют одежду для солдат, сообщила мэр этого города Марина Трескова.

Как сообщается, в школе Лабытнангbи одежду для солдат шьют ученики 6-10 классов. Не только одно учебное заведение объявило о пошиве одежды для солдат, назвав эту акцию «Тепло наших рук для защитников Родины».

Сообщается, что в акции участвуют как минимум несколько школ. Дети после школы шьют одежду – теплые кофты и другие необходимые вещи.

LRT.lt напоминает, что неоднократно заявлялось, что российским солдатам не хватает не только снаряжения, но и самых необходимых средств, таких как еда и одежда.

В отчете британской разведки, опубликованном в понедельник, также подчеркивается, что мобилизованные российские солдаты получают устаревшее оружие, которое практически невозможно использовать.

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