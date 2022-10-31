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2022.10.31 14:36

Убийство молодой девушки в Шилуте: подозреваемый арестован

РР
Радвиле Румшене, LRT.lt 2022.10.31 14:36
Полиция
Полиция / BNS nuotr.

Правоохранители продолжают расследование страшной трагедии в Шилуте. Суд уже применил к подозреваемому в убийстве строжайшую меру пресечения - три месяца ареста. Выясняется, что предполагаемый убийца девятнадцатилетней девушки — ее близкий родственник.

Девятнадцатилетняя девушка, проживавшая в Шилутском центре социального обслуживания, покинула учреждение 26 октября и не вернулась. Сотрудники вышеупомянутого центра обратились в полицию и сообщили об исчезновении жительницы 28 октября. Сразу же были начаты поиски пропавшей.

«При проведении обыска 29 октября в 3 часа 30 минут - далеко за полночь - тело девушки было найдено в Пагриняйском лесу Шилутского района», — сообщила главный специалист отдела связи Главного комиссариата полиции Таурагского уезда Лина Банене.

Тело девушки было захоронено в вышеупомянутом лесу. Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого в убийстве, которому тут же предъявили подозрение.

Более подробно, как сотрудники полиции нашли подозреваемого и где он был задержан, оказывал ли сопротивление - пока не разглашается.

В воскресенье суд приговорил подозреваемого к максимально строгому заключению - под стражу на три месяца.

«Прокурор отдела уголовного преследования Клайпедской районной прокуратуры, в ведении которого находится следствие, оценив имеющиеся данные досудебного расследования, обратилась в суд с ходатайством о применении к обвиняемому строжайшей меры пресечения - арест на 3 месяца. Это ходатайство прокурора суд удовлетворил», — сообщила Виктория Раштутите, главный специалист управления связи Генеральной прокуратуры.

По имеющимся на данный момент данным, задержанный будет находиться в Шяуляйском следственном изоляторе.

«Подозреваемый и девушка были близкими родственниками. Точнее, близкий член семьи», — сказала Л. Банене.

В прокуратуре подтвердили, что подозреваемым является брат убитой.

Подозреваемый известен полиции и ранее судим, но за какие преступления - раскрывать пока отказываются.

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