Литва передает Украине отремонтированные гаубицы и берет для ремонта другие

Новости

26 мин. назад

Литва отремонтировала и передала Украине две самоходные гаубицы PzH2000

Даугавпилс

Новости

1 ч. назад

Во время сноса советских памятников в Даугавпилсе задержаны 37 человек — полиция Латвии

Пшеница

Новости

1 ч. назад

Из-за закрытия Россией "зернового коридора" взлетели цены на пшеницу

Атаки России по Киеву

Новости

1 ч. назад

Россия ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть столицы обесточена

В Вильнюсе проходят учения по ядерной аварии на Астравской АЭС

Новости

2 ч. назад

Вильнюс потратит 4 миллиона евро на контейнерные дома, но будут ли они пригодны в случае чрезвычайной ситуации?

Корабль с зерном

Новости

2 ч. назад

ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с украинским зерном

Церемония принятия присяги курсантами Литовской военной академии

Новости

3 ч. назад

Литва организовала учения в Военной академии для украинцев

Эвалдас Дарулис

Новости

3 ч. назад

Священнослужители о Хэллоуине: Церковь не запрещает, но и не приветствует

Украинцы в Херсоне

Новости

4 ч. назад

Усвоенный урок с истории или давление общества: украинцы отказываются от всего российского

Война России против Украины

Новости

4 ч. назад

За минувшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов в Украине

Евгений Пригожин

Новости

18 ч. назад

Пригожин просит генпрокурора заблокировать Youtube

Музей-дворец правителей Великого княжества Литовского

Новости

22 ч. назад

30 октября литовские музеи бесплатно принимают посетителей

Чтобы пролететь сквозь эти столбы, понадобятся годы - даже если лететь со скоростью света

Новости

1 д. назад

"Джеймс Уэбб" прислал новый снимок загадочных "Столпов творения"

Теракт в столице Сомали унес жизни не менее 100 человек

Новости

1 д. назад

Теракт в столице Сомали унес жизни не менее 100 человек

Ксения Собчак

Новости

1 д. назад

Эксперт – об отъезде Собчак в Литву: Она не станет лидером оппозиции за рубежом

Купальный сезон на Лазурном берегу в полном разгаре

Новости

1 д. назад

Аномально теплый октябрь в Европе: люди довольны, ученые в ужасе

Новости

2022.10.31 12:19

Литва отремонтировала и передала Украине две самоходные гаубицы PzH2000

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.31 12:19
Литва передает Украине отремонтированные гаубицы и берет для ремонта другие
Литва передает Украине отремонтированные гаубицы и берет для ремонта другие / KAM nuotr.

Литва отремонтировала и передала Украине еще две самоходные гаубицы PzH2000. Гаубицы и программное обеспечение к ним передали Германия и Нидерланды. На ремонт оружия и установку программного обеспечения Литва выделила почти 2 млн евро.

«Поврежденные на поле боя гаубицы продолжают успешно ремонтировать в Литве и возвращать в украинскую армию. В настоящее время в Литве планируется отремонтировать и передать Украине не менее 12 гаубиц», — сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Военная помощь системы охраны края Украине охватывает различное вооружение, амуницию, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обучение солдат и другую помощь, которая оказывается в соответствии с пожеланиями Украины.

В сентябре министр обороны Литвы сообщил, что с начала войны страна предоставила Украине военную помощь на 200 млн евро.

Новая Газета - Балтия

# Литва# Война в Украине
Даугавпилс
1 ч. назад

Во время сноса советских памятников в Даугавпилсе задержаны 37 человек — полиция Латвии

Пшеница
1 ч. назад

Из-за закрытия Россией "зернового коридора" взлетели цены на пшеницу

Атаки России по Киеву
1 ч. назад

Россия ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть столицы обесточена

В Вильнюсе проходят учения по ядерной аварии на Астравской АЭС
2 ч. назад

Вильнюс потратит 4 миллиона евро на контейнерные дома, но будут ли они пригодны в случае чрезвычайной ситуации?

Корабль с зерном
2 ч. назад

ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с украинским зерном

Церемония принятия присяги курсантами Литовской военной академии
3 ч. назад

Литва организовала учения в Военной академии для украинцев

Эвалдас Дарулис
6
3 ч. назад

Священнослужители о Хэллоуине: Церковь не запрещает, но и не приветствует

6
Украинцы в Херсоне
12
4 ч. назад

Усвоенный урок с истории или давление общества: украинцы отказываются от всего российского

12
Война России против Украины
4 ч. назад

За минувшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов в Украине

Евгений Пригожин
18 ч. назад

Пригожин просит генпрокурора заблокировать Youtube

Украинцы в Херсоне
12
2022.10.31 08:30

Усвоенный урок с истории или давление общества: украинцы отказываются от всего российского

12
Эвалдас Дарулис
6
2022.10.31 09:00

Священнослужители о Хэллоуине: Церковь не запрещает, но и не приветствует

6
Евгений Пригожин
2022.10.30 18:41

Пригожин просит генпрокурора заблокировать Youtube

Музей-дворец правителей Великого княжества Литовского
2022.10.30 14:30

30 октября литовские музеи бесплатно принимают посетителей

В Вильнюсе проходят учения по ядерной аварии на Астравской АЭС
2022.10.31 10:15

Вильнюс потратит 4 миллиона евро на контейнерные дома, но будут ли они пригодны в случае чрезвычайной ситуации?

Церемония принятия присяги курсантами Литовской военной академии
2022.10.31 09:19

Литва организовала учения в Военной академии для украинцев

Атаки России по Киеву
2022.10.31 10:50

Россия ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть столицы обесточена

Корабль с зерном
2022.10.31 09:49

ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с украинским зерном

Война России против Украины
2022.10.31 08:15

За минувшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов в Украине

Пшеница
2022.10.31 11:19

Из-за закрытия Россией "зернового коридора" взлетели цены на пшеницу