Литва отремонтировала и передала Украине две самоходные гаубицы PzH2000

Литва отремонтировала и передала Украине еще две самоходные гаубицы PzH2000. Гаубицы и программное обеспечение к ним передали Германия и Нидерланды. На ремонт оружия и установку программного обеспечения Литва выделила почти 2 млн евро.

«Поврежденные на поле боя гаубицы продолжают успешно ремонтировать в Литве и возвращать в украинскую армию. В настоящее время в Литве планируется отремонтировать и передать Украине не менее 12 гаубиц», — сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Военная помощь системы охраны края Украине охватывает различное вооружение, амуницию, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обучение солдат и другую помощь, которая оказывается в соответствии с пожеланиями Украины.

В сентябре министр обороны Литвы сообщил, что с начала войны страна предоставила Украине военную помощь на 200 млн евро.

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