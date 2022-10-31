Из-за закрытия Россией "зернового коридора" взлетели цены на пшеницу

Наиболее активно торгуемые контракты на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 5,5%.

В понедельник, 31 октября, после выхода России из сделки, которая позволяла провозить миллионы тонн зерна через южную Украину, выросли фьючерсы на пшеницу и кукурузу, торгуемые в Чикаго.

Наиболее активно торгуемые контракты на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 5,5% до $8,70 за бушель в понедельник, 31 октября, утром после достижения максимума около $8,93 за бушель ранее в тот же день. Контракты на кукурузу выросли на 2,4% до $6,97 за бушель.

Эксперты предупреждали, что выход России из сделки ударит по бедным странам, а Международный комитет спасения заявил, что это будет иметь "катастрофические последствия" для поставок продовольствия.

UNIAN