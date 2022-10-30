В Литве остается лишь несколько сотен нелегально прибывших мигрантов

Как информирует Служба охраны государственной границы, в настоящее время в Литве осталось чуть более 300 иностранцев, нелегально въехавших в страну.

"Сейчас в Литве насчитывается 329 мигрантов, но их количество каждый день меняется, потому что они уезжают. То три не вернутся, то семь. Их число тает, как снег весной", - сказал агентству BNS представитель пограничной службы Гедрюс Мишутис.

По его словам, в этом году в страны своего происхождения добровольно выехали 640 иностранцев, еще 15 из них были возвращены принудительно.

"Большинство из них, конечно, граждане Ирака", - сказал Г. Мишутис.

Мигранты / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С начала этого года, когда мигранты получили право на свободное передвижение, 2,6 тыс. из них бежали или покинули места своего проживания.

По словам представителя пограничной службы, только в октябре страну покинули более 120 иностранцев, в сентябре таких было 290, в августе – 545.

По словам Г. Мишутиса, в прошлом году бежали или вернулись в страны своего происхождения еще несколько сотен мигрантов.

Мигранты / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщили BNS в департаменте миграции, убежище было предоставлено 139 иностранцам.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов. Литва называет приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.