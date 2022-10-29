В Сеуле 120 человек погибли из-за давки во время празднования Хеллоуина

По меньшей мере 120 человек погибли и еще 100 получили травмы в результате давки во время празднования Хеллоуина в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Пострадавшие были в толпе, собравшейся на узкой улице возле отеля "Гамильтон" в районе Итхэвон.

Экстренные службы сообщили, что тела 46 погибших все еще находятся на улицах, остальные были доставлены в больницы, передает Associated Press. Для оказания помощи пострадавшим было задействовано более 400 спасателей со всей страны.

На видео с места происшествия видно, как спасатели проводят сердечно-легочную реанимацию и пытаются вытащить людей, оказавшихся в ловушке под другими.

Радио Свобода