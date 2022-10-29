29 октября в вильнюсском парке Вингис пройдет «забег зомби»

Вечером 29 октября в вильнюсском парке Вингис пройдет театрализованный забег «Zombie Run».

Забег пройдет по темным дорожкам парка, протяженность трассы — 3,5 км. Принять участие в мероприятии могут как дети, так и взрослые. Трое победителей получат призы компании GymON.



«Цель забега Zombie Run — дать людям заряд положительных эмоций. Мы готовим специальные локации, в которых можно будет увидеть необычные вещи. Мы хотим, чтобы в забеге участвовало как можно больше людей, поэтому трасса будет недлинной», — расказал порталу Made in Vilnius глава компании Extreme Delight Мантас Палекас.

По его словам, это будет театрализованный забег, поэтому участники могут надеть костюмы и сделать грим.

„Zombie Run“ / V. Dranginio nuotr.

В 16:00 в центре парка Вингис начнется ярмарка тыкв, а в 18:00 стартует забег школьников и детей. Основной старт «Zombie Run» запланирован на 19:00.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта.

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