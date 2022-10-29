„Zombie Run“

Новости

1 ч. назад

29 октября в вильнюсском парке Вингис пройдет «забег зомби»

Часы

Новости

1 ч. назад

В ночь на 30 октября Литва перейдет на зимнее время

Литва передает Украине отремонтированные гаубицы

Новости

3 ч. назад

Литва передает Украине отремонтированные гаубицы союзнических армий

Полиция

Новости

4 ч. назад

19-летняя девушка, ушедшая из центра социальных услуг в Шилуте, найдена убитой. Подозреваемый задержан

Арвидас Анушаускас

Новости

5 ч. назад

Литва подписала договор о приобретении испанских минометов

Максим Кац

Новости

5 ч. назад

МВД России объявило в федеральный розыск Андрея Заякина и Максима Каца

Бассейн в Лаздинай

Новости

6 ч. назад

Вильнюс предоставил налоговые льготы бассейнам и ледовым аренам из-за роста цен на энергию

Вильнюс

Новости

6 ч. назад

Правительство Литвы разрешило субсидировать компании, пострадавшие из-за роста цен на энергоресурсы

Департамент статистики

Новости

6 ч. назад

Предварительные данные Департамента статистики: инфляция в Литве в октябре составила 22%

Grynieji pinigai

Новости

6 ч. назад

Банки готовятся к ограничениям наличных расчетов

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Новости

6 ч. назад

В Евросоюзе сравнили речь Путина с Оруэллом

Франк-Вальтер Штайнмайер

Новости

8 ч. назад

Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры

Джерри Ли Льюис

Новости

8 ч. назад

Умер один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Нэнси Пелоси

Новости

8 ч. назад

На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Новости

8 ч. назад

Шойгу сообщил Путину о завершении мобилизации

Николай Патрушев

Новости

9 ч. назад

Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Новости

2022.10.29 15:17

29 октября в вильнюсском парке Вингис пройдет «забег зомби»

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.29 15:17
„Zombie Run“
„Zombie Run“ / V. Dranginio nuotr.

Вечером 29 октября в вильнюсском парке Вингис пройдет театрализованный забег «Zombie Run».

Забег пройдет по темным дорожкам парка, протяженность трассы — 3,5 км. Принять участие в мероприятии могут как дети, так и взрослые. Трое победителей получат призы компании GymON.

«Цель забега Zombie Run — дать людям заряд положительных эмоций. Мы готовим специальные локации, в которых можно будет увидеть необычные вещи. Мы хотим, чтобы в забеге участвовало как можно больше людей, поэтому трасса будет недлинной», — расказал порталу Made in Vilnius глава компании Extreme Delight Мантас Палекас.

По его словам, это будет театрализованный забег, поэтому участники могут надеть костюмы и сделать грим.

„Zombie Run“
„Zombie Run“ / V. Dranginio nuotr.

В 16:00 в центре парка Вингис начнется ярмарка тыкв, а в 18:00 стартует забег школьников и детей. Основной старт «Zombie Run» запланирован на 19:00.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта.

Новая газета - Балтия

„Zombie Run“
„Zombie Run“
# Литва
Часы
1 ч. назад

В ночь на 30 октября Литва перейдет на зимнее время

Литва передает Украине отремонтированные гаубицы
3 ч. назад

Литва передает Украине отремонтированные гаубицы союзнических армий

Полиция
4 ч. назад

19-летняя девушка, ушедшая из центра социальных услуг в Шилуте, найдена убитой. Подозреваемый задержан

Арвидас Анушаускас
5 ч. назад

Литва подписала договор о приобретении испанских минометов

Максим Кац
5 ч. назад

МВД России объявило в федеральный розыск Андрея Заякина и Максима Каца

Бассейн в Лаздинай
6 ч. назад

Вильнюс предоставил налоговые льготы бассейнам и ледовым аренам из-за роста цен на энергию

Вильнюс
6 ч. назад

Правительство Литвы разрешило субсидировать компании, пострадавшие из-за роста цен на энергоресурсы

Департамент статистики
6 ч. назад

Предварительные данные Департамента статистики: инфляция в Литве в октябре составила 22%

Grynieji pinigai
6 ч. назад

Банки готовятся к ограничениям наличных расчетов

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
6 ч. назад

В Евросоюзе сравнили речь Путина с Оруэллом

Volfas Engelman
5
2022.10.28 17:00

Литовское пиво все еще на российских прилавках - россияне уже сами требуют остановить импорт продукции

5
Grynieji pinigai
2022.10.29 09:51

Банки готовятся к ограничениям наличных расчетов

Российский паспорт
2022.10.28 18:53

Власти Польши отменили упрощенное трудоустройство для граждан России

„Oskarai“
2022.10.28 18:00

Два фильма из Литвы выдвинуты на премию "Оскар"

Франк-Вальтер Штайнмайер
2022.10.29 08:20

Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры

Полиция
2022.10.29 12:13

19-летняя девушка, ушедшая из центра социальных услуг в Шилуте, найдена убитой. Подозреваемый задержан

Арвидас Анушаускас
2022.10.29 10:50

Литва подписала договор о приобретении испанских минометов

Нэнси Пелоси
2022.10.29 08:00

На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

Литва передает Украине отремонтированные гаубицы
2022.10.29 12:46

Литва передает Украине отремонтированные гаубицы союзнических армий

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022.10.29 09:30

В Евросоюзе сравнили речь Путина с Оруэллом