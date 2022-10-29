В ночь на 30 октября Литва перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад.

Зимнее время будет действовать до конца марта.

В 2018 году в ЕС решили отказаться от перевода часов дважды в год. Европейская комиссия запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. В опросе приняли участие 4,6 млн человек, 84% из них предпочли оставить летнее время.

Европейская комиссия и Европарламент одобряют идею отказа от перевода часов, но большинство государств-членов пока не поддерживают это решение. Страны-члены ЕС до сих пор переводят стрелки часов дважды в год.

Критики перевода часов утверждают, что смена часовых поясов может быть вредна для здоровья.

Летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Новая газета - Балтия