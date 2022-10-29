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2022.10.29 15:12

В ночь на 30 октября Литва перейдет на зимнее время

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.29 15:12
Часы
Часы / Sean Paul Kinnear/Unsplash nuotr.

В ночь на 30 октября Литва перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад.

Зимнее время будет действовать до конца марта.

В 2018 году в ЕС решили отказаться от перевода часов дважды в год. Европейская комиссия запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. В опросе приняли участие 4,6 млн человек, 84% из них предпочли оставить летнее время.

Европейская комиссия и Европарламент одобряют идею отказа от перевода часов, но большинство государств-членов пока не поддерживают это решение. Страны-члены ЕС до сих пор переводят стрелки часов дважды в год.

Критики перевода часов утверждают, что смена часовых поясов может быть вредна для здоровья.

Летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

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