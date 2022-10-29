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2022.10.29 10:37

МВД России объявило в федеральный розыск Андрея Заякина и Максима Каца

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.29 10:37
Максим Кац
Максим Кац / Wikipedia

МВД объявило в федеральный розыск основателя "Диссернета" Андрея Заякина и блогера Максима Каца. Об этом сообщает "Медиазона".

Известно, что против Заякина возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Заякин, как и ещё пятеро россиян, пожертвовал деньги в Фонд борьбы с коррупцией в день, когда решение о признании его экстремистской организацией вступило в силу.

В конце августа 2022 года суд назначил Заякину запрет определённых действий в качестве меры пресечения. В частности, ему запрещалось выходить из дома по ночам и пользоваться интернетом. Об отъезде учёного не сообщалось.

Об уголовном деле против блогера и политика Максима Каца неизвестно. Кац уехал из России после начала российского вторжения в Украину. В июле 2022 года Минюст признал его иностранным агентом, деятельность которого финансируется из Украины. В октябре 2022 года Каца внесли в базу "Миротворец" как представляющего угрозу безопасности Украины.

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