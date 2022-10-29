Франк-Вальтер Штайнмайер

Новости

36 мин. назад

Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры

Джерри Ли Льюис

Новости

41 мин. назад

Умер один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Нэнси Пелоси

Новости

56 мин. назад

На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Новости

1 ч. назад

Шойгу сообщил Путину о завершении мобилизации

Николай Патрушев

Новости

1 ч. назад

Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Российский паспорт

Новости

14 ч. назад

Власти Польши отменили упрощенное трудоустройство для граждан России

„Oskarai“

Новости

14 ч. назад

Два фильма из Литвы выдвинуты на премию "Оскар"

Прага

Новости

15 ч. назад

На здании МВД Чехии вывесили плакат с Путиным в пластиковом мешке

Volfas Engelman

Новости

15 ч. назад

Литовское пиво все еще на российских прилавках - россияне уже сами требуют остановить импорт продукции

Стресс

Новости

16 ч. назад

Расходы россиян на антидепрессанты выросли за год на 70%

Задержаные мигранты

Новости

16 ч. назад

25-летний мигрант на литовской границе в критическом состоянии: врачи ампутируют обе ноги

Гедиминас Шимкус

Новости

17 ч. назад

Глава Центрального банка Литвы критикует правительство за отсутствие налоговой реформы

Деньги

Новости

17 ч. назад

Экономисты: чего ждать от инфляции?

Ingrida Šimonytė

Новости

18 ч. назад

Премьер Литвы: угрозы Путина применить ядерное оружие напоминают Северную Корею

Ксения Собчак

Новости

19 ч. назад

Глава интернет-ресурса «Медиазона»: представляет ли Ксения Собчак угрозу для Литвы?

И. Сталин 1936 год

Новости

19 ч. назад

Во Владивостоке чиновники одобрили установку памятника Сталину

Новости

2022.10.29 08:15

Умер один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.29 08:15
Джерри Ли Льюис
Джерри Ли Льюис / AP nuotr.

В пятницу в США скончался один из "отцов рок-н-ролла" Джерри Ли Льюис. Ему было 87 лет.

Он был одним из главных поп-музыкантов 1950-х и 1960-х годов, повлиявшим не только на рок-н-ролл, но и на всё дальнейшее развитие мировой популярной музыки.

Льюис сам писал и тексты, и музыку своих песен, играл на фортепиано. Слава пришла к нему в 1957 году после записи сингла Whole Lotta Shakin’ Goin’ On. Вместе с такими музыкантами, как Элвис Пресли, Чак Берри, Джонни Кэш и Литтл Ричард он заложил основы нового музыкального движения.

Периодически он уходил со сцены, чтобы вернуться в новом облике. Играл вместе со звёздами - Миком Джаггером, Брюсом Спрингстином, Би-Би-Кингом, Китом Ричардсом и Черил Кроу. Трижды завоевал премию Grammy, одним из первых был включён в "Зал славы рок-н-ролла". Свой последний альбом Льюис записал в 2014 году - через 56 лет после дебюта, а исполнять музыку продолжал до последних лет.

Радио Свобода

# Культура
Франк-Вальтер Штайнмайер
37 мин. назад

Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры

Нэнси Пелоси
57 мин. назад

На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

Владимир Путин и Сергей Шойгу
1 ч. назад

Шойгу сообщил Путину о завершении мобилизации

Николай Патрушев
1 ч. назад

Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Российский паспорт
14 ч. назад

Власти Польши отменили упрощенное трудоустройство для граждан России

„Oskarai“
14 ч. назад

Два фильма из Литвы выдвинуты на премию "Оскар"

Прага
15 ч. назад

На здании МВД Чехии вывесили плакат с Путиным в пластиковом мешке

Volfas Engelman
5
15 ч. назад

Литовское пиво все еще на российских прилавках - россияне уже сами требуют остановить импорт продукции

5
Стресс
16 ч. назад

Расходы россиян на антидепрессанты выросли за год на 70%

Задержаные мигранты
16 ч. назад

25-летний мигрант на литовской границе в критическом состоянии: врачи ампутируют обе ноги

Александр Лукашенко
5
2022.10.28 09:19

«Защищаем Россию от Литвы и Польши». Будет ли Беларусь воевать против Украины?

5
Ксения Собчак
Эксклюзив ЛРТ 5
2022.10.28 13:30
Эксклюзив ЛРТ

Глава интернет-ресурса «Медиазона»: представляет ли Ксения Собчак угрозу для Литвы?

5
Зима в Вильнюсе
2022.10.28 10:17

Министр энергетики Литвы: следующая зима для Европы может быть критической

А. Милтенис и Р. Пиникас
2022.10.28 12:58

Вынесен приговор по делу о гибели известной литовской модели: оба обвиняемых отправляются за решетку

Volfas Engelman
5
2022.10.28 17:00

Литовское пиво все еще на российских прилавках - россияне уже сами требуют остановить импорт продукции

5
Задержаные мигранты
2022.10.28 16:00

25-летний мигрант на литовской границе в критическом состоянии: врачи ампутируют обе ноги

Паспорт гражданина Литовской Республики
2022.10.28 09:34

Депутаты обратились в КС Литвы по поводу написания нелитовских фамилий

Рамзан Кадыров
2022.10.28 11:24

Кадыров признал гибель в Украине 23 чеченских бойцов

Российский паспорт
2022.10.28 18:53

Власти Польши отменили упрощенное трудоустройство для граждан России

„Oskarai“
2022.10.28 18:00

Два фильма из Литвы выдвинуты на премию "Оскар"