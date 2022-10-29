Предварительные данные Департамента статистики: инфляция в Литве в октябре составила 22%

По предварительным данным Департамента статистики Литвы, в октябре годовая инфляция в Литве составила 22%. На годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ, топливо, транспортные и другие услуги.

В сентябре годовая инфляция в Литве составляла 22,5%.

Экономист Александр Изгородин считает, что Литва технически достигла пиковой инфляции, но в декабре-феврале рост цен может снова ускориться, и это будет связано с наступившими холодами.

«В настоящее время цены на газ на рынках ЕС заметно ниже, чем в августе-сентябре, однако большое влияние на падение цен на газ оказала необычно теплая осень в Европе и заполненные газовые хранилища. В декабре-феврале, когда похолодает, напряжение и стресс могут вернуться в энергетику ЕС, и в этом случае мы увидим очередной скачок цен на газ и электроэнергию», — написал он в соцсетях.

По мнению эксперта, инфляция в Литве может быть волнообразной: временное замедление может смениться более быстрым ростом цен.

Старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Лаура Моцюнайте считает, что спада инфляции ожидать рано, хотя перебои в цепочках поставок ослабевают, а цены на нефть, металлы и продовольственное сырье снизились по сравнению с пиковым ростом в начале войны.

«Годовая инфляция немного снизилась из-за усиления эффекта более высокой сравнительной базы, когда цены сравниваются с более высокими ценами год назад, а также из-за падения цен на природный газ и электроэнергию на рынках», — приводит слова Моцюнайте портал 15.min.lt.

Новая газета - Балтия