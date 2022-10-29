Арвидас Анушаускас

Новости

55 мин. назад

Литва подписала договор о приобретении испанских минометов

Максим Кац

Новости

1 ч. назад

МВД России объявило в федеральный розыск Андрея Заякина и Максима Каца

Бассейн в Лаздинай

Новости

1 ч. назад

Вильнюс предоставил налоговые льготы бассейнам и ледовым аренам из-за роста цен на энергию

Вильнюс

Новости

1 ч. назад

Правительство Литвы разрешило субсидировать компании, пострадавшие из-за роста цен на энергоресурсы

Департамент статистики

Новости

1 ч. назад

Предварительные данные Департамента статистики: инфляция в Литве в октябре составила 22%

Grynieji pinigai

Новости

1 ч. назад

Банки готовятся к ограничениям наличных расчетов

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Новости

2 ч. назад

В Евросоюзе сравнили речь Путина с Оруэллом

Франк-Вальтер Штайнмайер

Новости

3 ч. назад

Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры

Джерри Ли Льюис

Новости

3 ч. назад

Умер один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Нэнси Пелоси

Новости

3 ч. назад

На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Новости

4 ч. назад

Шойгу сообщил Путину о завершении мобилизации

Николай Патрушев

Новости

4 ч. назад

Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Российский паспорт

Новости

16 ч. назад

Власти Польши отменили упрощенное трудоустройство для граждан России

„Oskarai“

Новости

17 ч. назад

Два фильма из Литвы выдвинуты на премию "Оскар"

Прага

Новости

18 ч. назад

На здании МВД Чехии вывесили плакат с Путиным в пластиковом мешке

Volfas Engelman

Новости

18 ч. назад

Литовское пиво все еще на российских прилавках - россияне уже сами требуют остановить импорт продукции

Новости

2022.10.29 10:00

Предварительные данные Департамента статистики: инфляция в Литве в октябре составила 22%

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.29 10:00
Департамент статистики
Департамент статистики / BNS nuotr.

По предварительным данным Департамента статистики Литвы, в октябре годовая инфляция в Литве составила 22%. На годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ, топливо, транспортные и другие услуги.

В сентябре годовая инфляция в Литве составляла 22,5%.

Экономист Александр Изгородин считает, что Литва технически достигла пиковой инфляции, но в декабре-феврале рост цен может снова ускориться, и это будет связано с наступившими холодами.

«В настоящее время цены на газ на рынках ЕС заметно ниже, чем в августе-сентябре, однако большое влияние на падение цен на газ оказала необычно теплая осень в Европе и заполненные газовые хранилища. В декабре-феврале, когда похолодает, напряжение и стресс могут вернуться в энергетику ЕС, и в этом случае мы увидим очередной скачок цен на газ и электроэнергию», — написал он в соцсетях.

По мнению эксперта, инфляция в Литве может быть волнообразной: временное замедление может смениться более быстрым ростом цен.

Старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Лаура Моцюнайте считает, что спада инфляции ожидать рано, хотя перебои в цепочках поставок ослабевают, а цены на нефть, металлы и продовольственное сырье снизились по сравнению с пиковым ростом в начале войны.

«Годовая инфляция немного снизилась из-за усиления эффекта более высокой сравнительной базы, когда цены сравниваются с более высокими ценами год назад, а также из-за падения цен на природный газ и электроэнергию на рынках», — приводит слова Моцюнайте портал 15.min.lt.

Новая газета - Балтия

# Литва
Арвидас Анушаускас
56 мин. назад

Литва подписала договор о приобретении испанских минометов

Максим Кац
1 ч. назад

МВД России объявило в федеральный розыск Андрея Заякина и Максима Каца

Бассейн в Лаздинай
1 ч. назад

Вильнюс предоставил налоговые льготы бассейнам и ледовым аренам из-за роста цен на энергию

Вильнюс
1 ч. назад

Правительство Литвы разрешило субсидировать компании, пострадавшие из-за роста цен на энергоресурсы

Grynieji pinigai
1 ч. назад

Банки готовятся к ограничениям наличных расчетов

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2 ч. назад

В Евросоюзе сравнили речь Путина с Оруэллом

Франк-Вальтер Штайнмайер
3 ч. назад

Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры

Джерри Ли Льюис
3 ч. назад

Умер один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Нэнси Пелоси
3 ч. назад

На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

Владимир Путин и Сергей Шойгу
4 ч. назад

Шойгу сообщил Путину о завершении мобилизации

Ксения Собчак
Эксклюзив ЛРТ 5
2022.10.28 13:30
Эксклюзив ЛРТ

Глава интернет-ресурса «Медиазона»: представляет ли Ксения Собчак угрозу для Литвы?

5
А. Милтенис и Р. Пиникас
2022.10.28 12:58

Вынесен приговор по делу о гибели известной литовской модели: оба обвиняемых отправляются за решетку

Задержаные мигранты
2022.10.28 16:00

25-летний мигрант на литовской границе в критическом состоянии: врачи ампутируют обе ноги

Volfas Engelman
5
2022.10.28 17:00

Литовское пиво все еще на российских прилавках - россияне уже сами требуют остановить импорт продукции

5
Российский паспорт
2022.10.28 18:53

Власти Польши отменили упрощенное трудоустройство для граждан России

„Oskarai“
2022.10.28 18:00

Два фильма из Литвы выдвинуты на премию "Оскар"

Ingrida Šimonytė
2022.10.28 14:30

Премьер Литвы: угрозы Путина применить ядерное оружие напоминают Северную Корею

И. Сталин 1936 год
2022.10.28 13:10

Во Владивостоке чиновники одобрили установку памятника Сталину

Деньги
2022.10.28 15:32

Экономисты: чего ждать от инфляции?

Grynieji pinigai
2022.10.29 09:51

Банки готовятся к ограничениям наличных расчетов