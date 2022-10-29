Вильнюс предоставил налоговые льготы бассейнам и ледовым аренам из-за роста цен на энергию

Городской совет Вильнюса решил освободить управляющих бассейнами и ледовыми аренами от налога на недвижимость и земельного налога в 2022-2023 годах.

С помощью налоговых послаблений город пытается помочь спортивным сооружениям в условиях роста цен на энергию.

«Потребность в бассейнах и ледовых аренах в городе огромна. Одних только общественных спортивных площадок недостаточно для всех, кто хочет заниматься спортом, и мы не можем допустить закрытия частных спортивных площадок из-за увеличения затрат на содержание», — сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Он выразил надежду, что ледовые арены и бассейны будет учитывать помощь от города при формировании цен на свои услуги для клиентов.

Управляющие ледовыми аренами и бассейнами должны подать заявление о налоговых льготах до 31 октября. К заявлению нужно прикрепить ряд документов, в том числе регистрацию юридического лица в Вильнюсе, полугодовой отчет о прибыли и убытках, справку о численности работников и о их средней зарплате.

Новая газета - Балтия