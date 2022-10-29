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2022.10.29 10:10

Правительство Литвы разрешило субсидировать компании, пострадавшие из-за роста цен на энергоресурсы

НГ
Новая газета – Балтия 2022.10.29 10:10
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правительство Литвы разрешило выделить субсидии компаниям, которые сильнее других пострадали из-за повышения цен на газ и электроэнергию.

По проекту, компании смогут получить в качестве субсидии 30% от декларируемого подоходного налога и 30% от декларируемого налога на прибыль. Максимальная сумма, выделяемая одному заявителю, может составить 500 тысяч евро, минимальная — 500 евро.

«Мы хотим помочь компаниям, которые в своей деятельности используют много газа и электроэнергии. Нам важно, чтобы эти компании успешно продолжали деятельность, и чтобы люди не теряли работу. Наша цель состоит в том, чтобы после согласования мер с Европейской комиссией поддержка достигла бизнеса как можно скорее», — сказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

На субсидии предусмотрено 30 млн евро из бюджета, а наиболее пострадавшие от энергокризиса сектора экономики определены в приложении к так называемому «военному коммюнике» Еврокомиссии. Министерство экономики Литвы в качестве примеров таких секторов назвало деревообработку, бумажную, химическую, нефтяную и текстильную промышленность.

«Компании сталкиваются с экономическим кризисом, вызванным войной в Украине, повышением цен на газ и электроэнергию. В особо сложном положении находятся компании, использующие в своей деятельности много энергоресурсов. Такие энергоемкие компании, которым будет сложно оплачивать счета за электроэнергию и газ, вскоре могут начать прекращать свою деятельность», — говорится в пояснительной записке к проекту, подготовленному министерством экономики.

Ранее правительство Литвы запланировало пакет помощи бизнесу в размере 2,5 млрд. евро, в котором также предусматривается компенсация части стоимости электроэнергии, отсрочка налогов для энергоемких компаний, поддержка в создании солнечных парков.

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