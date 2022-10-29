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2022.10.29 08:20

Штайнмайер: Путин охвачен имперским безумием, РФ и ФРГ больше не партнёры

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.29 08:20
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в пятницу с программной речью к немецкому народу. Перед собравшимися в берлинской резиденции главы государства – дворце Беллевю Штайнмайер обратился с призывом сплотиться и доказать, что граждане Германии способны выдержать самые жестокие времена и выстоять в период тяжелейших кризисов.

Президент ФРГ заявил, что "жестокая захватническая война" России против Украины растоптала европейскую архитектуру безопасности. Штайнмайер, которому его оппоненты ставят в вину многолетние усилия установить сотрудничество с Россией, ясно высказал своё мнение о Владимире Путине: "В своём имперском безумии российский президент нарушил международное право, поставил под вопрос границы, начал захват территорий". Штайнмайер подчеркнул, что своим нападением на Украину Россия свела на нет все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн.

Теперь мир, по словам президента ФРГ, находится в "фазе конфронтации". "Мирные дивиденды уже истрачены", – подчеркнул Штайнмайер, отметив, что для Германии начинается сложная эпоха. Ведь путинское "нападение на право, на принципы отказа от насилия и неприкосновенность границ – это также нападение на всё, за что выступают немцы".

Обращаясь к скептикам в некоторых слоях немецкого общества, прежде всего на востоке страны, Штайнмайер подчеркнул, что Германия не может оставаться в бездействии, поэтому санкции, несмотря на большие затраты, должны были быть введены Евросоюзом, подчеркнул президент ФРГ. По его словам, Германия не может быть третьей стороной в этом конфликте.

Германия прилагает все усилия для поисков дипломатических решений, прибавил он. Тем не менее, перед лицом зла добрая воля недостаточна, отметил Штайнмайер. Ведь иначе, по его словам, нельзя назвать "подлые и человеконенавистнические российские атаки последних восьми месяцев".

Мир, по словам Штайнмайера, не сможет быть заключён на основании отказа от территорий. "Для многих людей в Украине передача их на откуп российским оккупантам означала бы победу зла", – подчеркнул президент ФРГ, который несколько дней назад посетил Украину.

Штайнмайер обратился к жителям страны, в основном восточных федеральных земель, которые "чувствуют свою связь с Россией и любят русскую музыку и литературу". Президент ФРГ, который назначил своим пресс-секретарём выросшую в ГДР журналистку, решительно заявил: "Сейчас при взгляде на Россию не остаётся места для романтики. Наши страны сегодня противостоят друг другу".

Тем самым глава германского государства впервые отчётливо заявил о том, что Российская Федерация и ФРГ больше не являются партнёрами. Штайнмайер обозначил то, что не решались сказать многие политики ранее: обе страны теперь находятся по разные линии фронта.

Обращаясь к гражданам ФРГ, Штайнмайер подчеркнул, что Германии предстоят "тяжёлые, трудные годы". Свою речь президент, однако, закончил в оптимистическом тоне, очертив пятнадцатилетнюю перспективу: "Через два года мы хотим сказать, что мы преодолели экономический спад. Мы хотим через пять лет сказать: не только Украина отстояла свою суверенность, мы тоже не должны бояться новых войн в Европе. Мы хотим через десять лет сказать: мы удержали общество от распада, и большинство сохранило веру в демократию. Мы хотим через 15 лет сказать: несмотря на войну и кризис мы гарантировали для будущих поколений хорошую жизнь на нашей планете".

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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