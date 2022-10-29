На дом Нэнси Пелоси совершено нападение, пострадал её муж

В пятницу в Сан-Франциско неизвестный совершил нападение на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пострадал её муж, Пол Пелоси. Нападавший задержан. Сама Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне.

Как сообщили в офисе Пелоси, нападение произошло рано утром. Пол Пелоси получил травмы и доставлен в больницу; по словам врачей, его жизнь вне опасности. Полиция начала расследование, чтобы установить причины нападения.

Нэнси Пелоси - одна из самых высокопоставленных и опытных политиков США. Она является депутатом Палаты представителей с 1987 года, её спикером - с 2007 года. Пелоси ведёт активную внешнеполитическую деятельность: в 2022 году она побывала с визитами в Армении, где обсуждала с с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном вопросы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта; в Киеве во главе делегации конгрессменов от Демократической партии США; и на Тайване, где встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими законодателями. После визита Пелоси на Тайвань Китай наложил санкции на неё и членов её семьи.

Нэнси и Пол Пелоси поженились в 1963 году. У них пятеро детей.

Радио Свобода