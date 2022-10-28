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2022.10.28 18:00

Два фильма из Литвы выдвинуты на премию "Оскар"

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.10.28 18:00
„Oskarai“
„Oskarai“

На "Оскар" от Литвы выдвинуты – документальный фильм Сергея Лозницы "Господин Ландсбергис. Разрушить империю зла", и короткометражный документальный фильм "Лимузин" режиссера Сауле Блювайте.

Как сообщил в пятницу Литовский киноцентр, Литовский оскаровский комитет, утвержденный Американской академией кинематографических искусств и наук, решил предложить эти два фильма. На "Оскар" от Литвы уже выдвинут фильм Лауринса Барейши "Пилигримы".

Картина "Господин Ландсбергис. Разрушить империю зла" выдвинута в категории документальных фильмов, а "Лимузин" - в категории короткометражных документальных фильмов.

Фильмы претендуют на номинацию "Оскар", потому что побеждали в конкурсных программах фестивалей класса А: "Лимузин" получил приз за лучший короткометражный документальный фильм на Варшавском международном кинофестивале в 2021 году, а "Господин Ландсбергис. Разрушить империю зла" получил главный приз на Международном фестивале документального кино в Амстердаме в прошлом году.

В этом году фильм С. Лозницы также претендует на номинации на престижных европейских кинопремиях.

Работа украинского режиссера и летописца истории, дебютировавшая в 2021 году, рассказывает о сильном желании добиться свободы.

"Этот фильм важен как напоминание о том, что смелость — самое важное оружие даже в руках маленького народа, способное разрушить империю зла", — отметил режиссер.

Короткометражный фильм С. Блювайте "Лимузин" рассказывает о людях разных поколений, которые арендовали лимузин на один час. За такой короткий промежуток времени в попытках реализовать замысел вечеринки пассажиры проходят через гнев, радость и печаль.

# Культура
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