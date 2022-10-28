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На здании МВД Чехии вывесили плакат с Путиным в пластиковом мешке

РC
Радио «Cвобода» 2022.10.28 17:34
Прага
Прага / Fot. Shutterstock

На здании Министерства внутренних дел Чехии в Праге утром в пятницу 28 октября был вывешен большой плакат с изображением российского президента Владимира Путина в черном мешке для трупов. По левую и правую стороны от него изображены флаги Чехии и Украины.

Фотографию здания опубликовал в твиттере глава МВД Чехии Вит Ракушан. "Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг", - написал министр. Ракушан также дал ссылку на видео, в котором он говорит о том, что нельзя позволить сделать чешский национальный флаг символом, как он выразился, российской пятой колонны.


В Чехии 28 октября отмечается национальный праздник - День образования Чехословакии. Чехословацкая республика была провозглашена 28 октября 1918 года на фоне поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Сегодня в Праге проходит антиправительственный митинг, организаторов которого власти считают играющими на руку России.

Среди требований движения "Чехия на первом месте", кроме отставки правительства, также отказ от помощи Украине и переговоры с Россией о поставках дешёвого газа. Ранее движение, объединившее крайне правых и крайне левых политиков и активистов, уже провело два массовых митинга в Праге. Его оппоненты обвиняют организаторов в "торговле страхом", 30 октября в столице Чехии должен пройти митинг солидарности с Украиной.

Противники властей называют себя патриотами и активно используют на акциях протеста чешские флаги. Сторонники правящей праволиберальной коалиции в последнее время часто заявляют, что флагу необходимо вернуть его первоначальное значение - как символу демократического и свободного государства, а не какой-то политической группы.

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