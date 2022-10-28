Премьер Литвы: угрозы Путина применить ядерное оружие напоминают Северную Корею

Угрозы использования ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина напоминают аналогичное поведение Северной Кореи, заявила находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Глава литовского правительства подчеркнула в своем заявлении для СМИ, что Япония, расположенная недалеко от Северной Кореи, постоянно наблюдает, как представители этой страны «время от времени позволяют себе выходить и поразмахивать ядерным оружием».

«Очевидно, что это очень похоже на то, чем угрожает Путин, очевидно, что в Японии к этой угрозе относятся очень серьезно. По этому поводу действительно много беспокойства и опасений, потому что это одна из тех стран, которые пережили ядерную трагедию», — сказала Шимоните.

Премьер-министр утверждает, что услышала от японских политиков и представителей бизнеса поддержку в адрес Украины, защищающейся от российского вторжения, и понимание того, что «нельзя сдаваться автократическим режимам, а демократические государства должны объединиться в поддержке Украины».

После того, как Россия начала военное вторжение в Украину, Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Недавно он обвинил Киев в том, что он якобы готовится применить «грязную бомбу».

Эти заявления вызывают обеспокоенность международного сообщества, в связи с тем, что Россия может попытаться использовать это заявление в качестве предлога для эскалации ситуации.

Со своей стороны, обладающая ядерным оружием Северная Корея вызывает постоянную озабоченность своих соседей и международного сообщества из-за продолжающихся запусков баллистических ракет.