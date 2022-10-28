Вынесен приговор по делу о гибели известной литовской модели: оба обвиняемых отправляются за решетку

Клайпедский окружной суд огласил приговор по делу о гибели модели Довиле Диджюнайтите. Оба подсудимых были приговорены к лишению свободы. Находившимся на скамье подсудимых Ричардасу Пиникасу и Айварасу Милтенису предстоит провести за решеткой 2 года и 6 месяцев, а также придется выплатить круглую сумму семье погибшей. Не исключено, что решение будет оспариваться в вышестоящих инстанциях.

Напомним, модель Д. Диджюнайтите упала с балкона 14-го этажа гостиницы в 2017 году. В организме девушки были обнаружены следы наркотиков - кокаина и так называемого наркотика изнасилования оксик. Дело дошло до суда спустя почти три года после катастрофы — в начале 2020 года.



А. Милтенис судом был признан виновным в изнасиловании, а Р. Пиникас – в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью их распространения.

От обоих осужденных семья Д. Диджюнайтите получила по 3 тысячи евро судебных издержек. Гражданский иск, в котором семья требовала возмещения ущерба в размере 200 000 евро, остался без рассмотрения.

Прокурор Диана Балтрунайте-Петкявичене изначально просила А. Милтениса, обвиняемого в изнасиловании, приговорить к реальному тюремному заключению сроком на три года и девять месяцев. Такого же наказания за причинение физической боли, незаконное хранение наркотических веществ и воздействие на свидетеля запросил прокурор для Р. Пиникаса.

Р. Пиникас, приговоренный к реальному тюремному заключению, в зале суда был немногословен.

А. Милтенис и Р. Пиникас / N. Jankausko/LRT nuotr.

«Мы обязательно обжалуем решение», — ответил он одним предложением. Правда, позже он привел еще аргументы, почему не согласен с таким приговором суда.

«Меня обвиняют только потому, что А. Милтенис сказал, что я привез наркотики, а в конце заседания он сказал, что я их не привозил, он был свидетелем. На него оказывалось давление со стороны следователей, со стороны полиции», - сказал осужденный Р. Пиникас.

По словам его адвоката Юлии Манако-Галмине, в ходе следствия стало понятно, что «дело сфабриковано».

«Обвинения против моего клиента были выдвинуты под давлением общественности, извините, а также СМИ. Прямых доказательств по делу абсолютно нет, а обвинительное заключение составлено на основании показаний, данных А.Милтенисом", - заявил после заседания адвокат Р.Пиникаса.

Р. Пиникас сообщил журналистам после заседания суда, что пытался связаться с родственниками погибшей, ее матерью, писал ей письма.

«Я очень тяжело переживаю все это, пять лет живу в кошмаре. Я не какое-то чудовище», — сказал Р. Пиникас.

Айварас Милтенис / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Не исключено, что приговор будет обжалован

В ходе следствия выяснилось, что двое мужчин, находившихся с девушкой до трагического происшествия, обвиняются в причинении физической боли, изнасиловании, незаконном хранении наркотических веществ и воздействии на свидетеля. Оба свою виновность отрицают.

Адвокат Хенрикас Мацкявичюс заявил в пятницу перед заседанием суда, что не сомневается, что это дело может дойти до Верховного суда. О том, что решение будет обжаловано, адвокат заявлял даже после того, как стало ясно, какое наказание получил его подзащитный А.Милтенис.

«Что касается осуждения обоих, то, по моему личному мнению, суд руководствовался скорее предположениями, чем доказательствами. Предположения примерно такие: поскольку девушка находится в легком алкогольном опьянении, она не понимает, что с ней делают, и не может сопротивляться», — ответил Г. Мацкявичюс и подчеркнул, что его клиент не совершал изнасилования.

Ричардас Пиникас / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Адвокат осужденного по делу Р. Пиникаса Ю. Манако-Галмине также заявила, что намерена обжаловать ту часть решения, в которой ее подзащитный признан виновным.